Вавилонська вежа – не міф. Цегла з Іраку вказує на правдоподібність біблійної історії

Дослідники вважають, що знайшли будівельний матеріал, з якого було зведено легендарну вежу.

У Біблії є кілька загадкових розповідей, які досі викликають суперечки, одна з таких — Вавилонська вежа. Деякі дослідники вважають, що це метафора, інші стверджують, що Вавилонська вежа справді існувала. Про це повідомляє Express.

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Згідно з Біблією, Вавилонська вежа була побудована на землі Сеннаар.

Суперечки про існування вежі розгорілися з новою силою, коли археологи знайшли "незвичайний будівельний матеріал" на цеглі, яка, ймовірно, могла бути частиною вежі. На одній із сторін цегли дослідники помітили штамп з ім'ям царя Нововавилонського царства Навуходоносора II. На думку дослідників, саме він замовив будівництво Вавилонської вежі.

Цар Навуходоносор II 586 р. до н. е. штурмував Єрусалим, узявши в полон найвищих кваліфікованих та освічених містян. Вважається, що бранці були доставлені до Вавилону, розташованого на території сучасного Іраку, там їх перетворили на рабів. Деякі дослідники припускають, що ці полонені євреї стали свідками будівництва Вавилонської вежі.

[ + – ] Залишки розчину з бітуму на старій цеглі Фото: кирпич вавилон

"Якщо подивитися на перші розділи Біблії стає зрозуміло, що деякі з них були взяті з особистих історій юдеїв-очевидців, які оповідають про події у Вавилоні", — каже куратор Близькосхідного відділу Британського музею Ірвінг Фінкель.

На вавилонській цеглі, знайденій на території сучасного Іраку, були знайдені сліди незвичайного для того часу матеріалу: бітуму, який використовувався як будівельний розчин, що згадувався в Біблії.

"У Книзі Буття буквально йдеться про те, що під час будівництва використовувалася цегла замість каменю та бітум для розчину. Ми знайшли одну цеглу та бітум на ній, які точно вписуються в опис".

Такі свідчення можуть допомогти довести існування Вавилонської вежі, розповідь про яку була написана полоненими юдеями. Подальше руйнування вежі дослідники вважають вигадкою, так полонені юдеї хотіли переписати історію і "покарати" царя, який зробив їх рабами.