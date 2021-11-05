В прошлом на Земле не было привычных дождей, но были другие – намного страшнее, – ученые

Когда на Земле было намного жарче, здесь бушевали ливневые штормы шириной в сотни километров.

На Земле в далеком прошлом в разные периоды температура воздуха была выше, она снова станет такой же через сотни миллионов лет, из-за увеличения количества солнечного света. Ученые из Гарвардского университета обнаружили, что в эти периоды, когда на Земле было жарче, возможно, планета переживала "сухие" периоды, за которыми были периоды с сильными ливневыми штормами шириной в сотни километров, во время которых могло выпасть более 30 см осадков за несколько часов, сообщает phys.org

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"Мы выяснили, что сейчас в очень теплом тропическом климате может быть период без дождя. А потом внезапно появляется сильный ливень с огромным количеством осадков. Затем несколько дней дождя нет, а потом все повторяется", — говорит Джейкоб Сили из Гарвардского университета.

Подобная цикличность представляет собой новое и совершенно неожиданное состояние атмосферы, говорит соавтор исследования Робин Вордсворт. По словам ученых, новые данные могут помочь в изучении климата древней Земли, а также лучше понять климат далеких экзопланет.

Очень "горячая" модель

Сили и Вордсворт создали модель, в которой повысили температуру поверхности моря Земли до 54 градусов Цельсия. Это может произойти при наличии в 64 раза больше чем сейчас количества CO2 в атмосфере, либо из-за увеличения яркости Солнца на 10%.

При такой температуре воздух у поверхности нагревается и образуется своеобразный барьер, который предотвращает подъем конвективных облаков в верхние слои атмосферы и образование дождевых облаков. Вместо этого, все испарение воды застревает в атмосфере у поверхности. В то же время облака образуются в верхних слоях атмосферы, над барьером. Дождь, который образуется в этих верхних облаках, испаряется, не достигнув поверхности.

"Представьте, что у вас есть огромное количество холодного воздуха высоко в атмосфере и большое количество испарения и тепла у поверхности, разделенных этим барьером. Если поверхностное тепло и влажность проникнут в прохладные верхние слои атмосферы, это вызовет сильный ливень", — говорит Сили.

Фото: BBC

Сильнейший ливень длительностью несколько часов

Когда барьер разрушается, это вызывает настоящий дождевой шторм, который длится несколько часов. В своей модели ученые увидели количество осадков за несколько часов, которые иногда выпадают во время тропических циклонов в США за несколько дней. После ливней облака исчезают, и осадки прекращаются на несколько дней, а потом цикл повторяется.

"Наша работа показывает, что климатическая система по-прежнему преподносит много сюрпризов", — говорит Сили. "Это исследование открыло новые возможности для изучения эволюции климата не только на Земле, но и на других планетах".

Напоминаем, что "климатические часы" снова начали отсчитывать время до конца, когда температура на планете повысится на 1,2 градуса Цельсия.