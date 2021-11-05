У минулому на Землі не було звичних дощів, але були інші – набагато страшніші, – вчені

Коли на Землі було набагато спекотніше, тут вирували зливові шторми завширшки сотні кілометрів.

На Землі в далекому минулому в різні періоди температура повітря була вищою, вона знову стане такою ж через сотні мільйонів років через збільшення кількості сонячного світла. Учені з Гарвардського університету з'ясували, що в ці періоди, коли на Землі було спекотніше, можливо, планета переживала "сухі" періоди, після яких були періоди із сильними зливовими штормами завширшки сотні кілометрів, під час яких могло випасти понад 30 см опадів за кілька годин, повідомляє phys.org.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Ми з'ясували, що зараз у дуже теплому тропічному кліматі може бути період без дощу. А потім раптово з'являється сильна злива з величезною кількістю опадів. Потім кілька днів дощу немає, а потім усе повторюється", — каже Джейкоб Сілі з Гарвардського університету.

Подібна циклічність є новим і зовсім несподіваним станом атмосфери, говорить співавтор дослідження Робін Вордсворт. За словами вчених, нові дані можуть допомогти у вивченні клімату стародавньої Землі, а також краще зрозуміти клімат далеких екзопланет.

Дуже "гаряча" модель

Сілі та Вордсворт створили модель, в якій підвищили температуру поверхні моря Землі до 54 градусів Цельсія. Це може статися за наявності в 64 рази більше, ніж зараз, кількості CO2 в атмосфері, або через збільшення яскравості Сонця на 10%.

За такої температури повітря біля поверхні нагрівається та утворюється своєрідний бар'єр, який запобігає підйому конвективних хмар у верхні шари атмосфери й утворення дощових хмар. Натомість, все випаровування води застряє в атмосфері біля поверхні. У той же час хмари утворюються у верхніх шарах атмосфери над бар'єром. Дощ, що утворюється у цих верхніх хмарах, випаровується, не досягнувши поверхні.

"Уявіть, що у вас є величезна кількість холодного повітря високо в атмосфері та велика кількість випаровування і тепла біля поверхні, розділених цим бар'єром. Якщо поверхневе тепло і вологість проникнуть у прохолодні верхні шари атмосфери, це викличе сильну зливу", — каже Сілі.

Найсильніша злива тривалістю кілька годин

Коли бар'єр руйнується, це викликає справжній дощовий шторм, який триває кілька годин. У своїй моделі вчені побачили кількість опадів за кілька годин, які іноді випадають під час тропічних циклонів у США за кілька днів. Після злив хмари зникають, й опади припиняються на кілька днів, і потім цикл повторюється.

"Наша робота показує, що кліматична система, як і раніше, підносить багато сюрпризів", — говорить Сілі. "Це дослідження відкрило нові можливості вивчення еволюції клімату як Землі, а й на інших планетах".

Нагадуємо, що "кліматичний годинник" знову почав відраховувати час до кінця, коли температура на планеті підвищиться на 1,2 градуси Цельсія.