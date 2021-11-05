Дикие олени заражают друг друга COVID-19 и это может быть опасно для людей, — ученые

По данным исследователей, болезнь была обнаружена в 80% изъятых образцов животных.

Министерство сельского хозяйства США провело обследование американских животных в надежде определить виды, которые могут выступать в носителей для SARS-CoV-2. Такие случи были подтверждены у белохвостых оленей в нескольких штатах США. Новое исследование белохвостых оленей в штате Айова показывает, что животные могут заразиться SARS-CoV-2 как от людей, а также друг от друга. Пока нет доказательств того, что животные могут заражать человека, но ученые опасаются, что это может произойти, сообщает popsci.com

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Исследователи из Университета штата Пенсильвания и представители службы охраны дикой природы штата Айова взяли образцы из убитых во время сезона охоты оленей и почти 80% животных были заражены коронавирусом.

"Наличие вируса мы обнаружили у оленей во всех частях штата и это был большой сюрприз для нас", — говорит Суреш Кучипуди из Университета штата Пенсильвания.

[ + – ] Белохвостый олень Фото: wikipedia

Большинство образцов были взяты у убитых оленей после начала сезона охоты в штате Айова. Около 11000 охотников в этот период контактировали с животными и ученые полагают, что это спровоцировало передачу вируса.

"Как только один олень заражался, происходило заражение всей популяции. Ведь олени не соблюдают правил социальной дистанции. Они могут контактировать с мочой или фекалиями зараженного животного и это для них нормально", — говорит Рэйчел Руден из Колледжа ветеринарной медицины штата Айова.

В настоящее время нет доказательств того, что люди могут заразиться COVID-19 от оленей, но, если вирус продолжит распространяться среди оленей, есть опасения, что в конечном итоге он сможет передаваться людям, говорят ученые.

Напоминаем, что ученые нашли ген, который увеличивает риск тяжелой формы COVID-19.