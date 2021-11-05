Дикі олені заражають одне одного COVID-19, і це може бути небезпечно для людей

За даними дослідників, хвороба була виявлена у 80% вилучених зразків тварин.

Міністерство сільського господарства США провело обстеження американських тварин, сподіваючись визначити види, які можуть бути носіями SARS-CoV-2. Такі випадки було підтверджено біля білохвостих оленів у кількох штатах США. Нове дослідження білохвостих оленів у штаті Айова показує, що тварини можуть заразитися SARS-CoV-2 як від людей, так і одне від одного. Поки що немає доказів того, що тварини можуть заражати людину, але вчені побоюються, що це може статися, повідомляє popsci.com.

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Дослідники з Університету штату Пенсильванія та представники служби охорони дикої природи штату Айова взяли зразки з убитих під час сезону полювання оленів, та майже 80% тварин було заражено коронавірусом.

"Наявність вірусу ми виявили біля оленів у всіх частинах штату, і це був великий сюрприз для нас", — каже Суреш Кучипуді з Університету штату Пенсильванія.

[ + – ] Білохвостий олень Фото: wikipedia

Більшість зразків було взято у вбитих оленів після початку сезону полювання в штаті Айова. Близько 11000 мисливців у цей період контактували з тваринами, тож учені вважають, що це спровокувало передачу вірусу.

"Щойно один олень заражався, відбувалося зараження всієї популяції. Адже олені не дотримуються правил соціальної дистанції. Вони можуть контактувати із сечею або фекаліями зараженої тварини і це для них нормально", — говорить Рейчел Руден з Коледжу ветеринарної медицини штату Айова.

Наразі немає доказів того, що люди можуть заразитися COVID-19 від оленів, але якщо вірус продовжить поширюватися серед оленів, є побоювання, що зрештою він зможе передаватися людям, кажуть учені.

Нагадуємо, що вчені знайшли ген, який збільшує ризик тяжкої форми COVID-19.