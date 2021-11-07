Выйти из ступора. Что делать, когда тебя подводит собственный мозг

Крайнее переутомление, стресс и снижение уровня мотивации. Три основные психологические причины ухудшения умственных способностей. Фокус узнал у экспертов, что делать, если вы стали явно хуже соображать, а до пенсии еще далеко.

Проблема подкрадывается незаметно. Первые ее признаки обычно игнорируют или списывают на случайность. Ну подумаешь, проскочил знакомый поворот на дороге или пропустил свою остановку. С кем не бывает? Вечно ищешь очки или ключи. Кто их не терял? Когда замечаешь, что задача, с которой раньше справлялся легко и быстро, теперь отнимает гораздо больше времени и сил или что раньше фонтанировал идеями, а теперь долго ничего не придумывается, то этому тоже находишь оправдание. Впрочем, рано или поздно все-таки наступает момент, после которого игнорировать проблему уже невозможно.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Одна знакомая признала, что нуждается в помощи, когда, вернувшись из супермаркета, нашла в пакете упаковку томатного сока вместо апельсинового, который собиралась купить. Казалось бы, трудно не заметить большой и яркий рисунок на упаковке, даже если не читаешь надпись — знаешь что внутри. 32 года, зрение в порядке, для старческого слабоумия рановато. Изменения, происходившие в мозге этой женщины, были не возрастными. Однако невропатолог выписал ей ноотропил — популярный препарат на основе пирацетама, будто бы улучшающий память, концентрацию внимания и трудоспособность. В лечебных учреждениях постсоветского пространства его, как правило, назначают пожилым людям с первыми признаками деменции. В США препарат лекарством не считается, так как его эффективность не была доказана.

Болезнь всех возрастов

"Проблемы с памятью, скоростью реакции и мышлением часто ассоциируются с преклонным возрастом. Это не более чем стереотип. На самом деле они вполне могут возникнуть и у пожилого человека, и даже у ребенка, — говорит психиатр Анна Быкова. — К сожалению, заметив первые признаки нарушений функций мозга, очень многие замыкаются в себе. Стыдятся того, что с ними происходит, боятся, что окружающие изменят к ним отношение. Потому не обращаются за помощью вовремя, позволяют проблеме усугубиться. С запущенными случаями всегда сложнее работать. Иногда там, где изначально можно было обойтись корректировкой режима дня и разбором домашнего конфликта, в итоге приходится применять медикаментозное лечение".

Люди постоян­но пытаются убежать от скуки. В действительности иногда поскучать очень полезно

По мнению психотерапевта Елены Рыхальской, существуют

Три основные психологические причины ухудшения умственных способностей

Первая — крайнее переутомление.

Чаще всего это следствие того, что человек взваливает на себя больше, чем способен выдержать организм. Например, заканчивает проект, над которым работал без сна и отдыха, и тут же берется за следующий. Некоторое время мы действительно способны эффективно работать в очень напряженном режиме. Мозг воспринимает ситуацию как экстремальную и мобилизует ресурсы, но, если за пиком активности не следуют разрядка и восстановление, ресурсов просто не хватает. Срабатывают эволюционные механизмы самосохранения, и мозг переходит в энергосберегающий режим. Чтобы этого избежать, нужно реально оценивать собственные возможности и помнить о необходимости отдыха.

"Тут важно понимать, что зависание в социальных сетях — не отдых, не восстановление внутреннего ресурса, а еще одна форма его расходования. Отдых — это, к примеру, здоровый сон. Если постоянно урезаете норму сна, в будущем за такие действия придется расплачиваться, — подчеркивает Рыхальская. — Даже самая позитивная и увлекательная рабочая поездка не заменяет отпуск. Одна из моих клиенток призналась, что работала без отпуска 10 лет подряд. Я отказалась продолжать терапию до тех пор, пока она не съездит отдохнуть минимум на две недели".

Эффект недооцененности

Вторая вероятная причина ухудшения умственных способностей — снижение уровня мотивации.

Когда человек теряет интерес к тому, что делает, даже несложная задача вызывает затруднения. Знаний и навыков может быть предостаточно, а энергии, необходимой для их качественного применения, нет. Порой такая ситуация складывается не без участия руководства, которое не умеет мотивировать персонал. К примеру, человек годами ждет продвижения по службе или хотя бы публичного признания его вклада в общее дело, а такого сотрудника держат в тени и обесценивают. Он не увольняется, потому что зависит от зарплаты, но и желание работать у него заметно ослабевает.

Проблемы с памятью, скоростью реакции и мышлением часто ассоциируются с преклонным возрастом. Это не более чем стереотип

"Некоторые руководители считают, что их подчиненных постоянно нужно подстегивать, а о позитивной мотивации забывают, — отмечает психотерапевт. — Даже получив хороший результат, они скупятся на похвалу. Говорят, что это было неплохо, но можно и лучше. Очень похожие ошибки порой допускают учителя с учениками и родители с детьми".

Важно

На кушетке. Четыре сходства и четыре отличия украинских психологов от американских

"Ты мог бы и лучше" — опасная фраза, она обесценивает то, что уже достигнуто в работе, учебе или в жизни в целом. Если нет возможности сменить место работы или обесценивающее окружение, психотерапевт советует искать для себя микромотивации, дополнительные стимулы, тогда и мысли прояснятся, и сил окажется больше.

Третья причина ухудшения памяти или функции мышления — стресс.

Особенно опасен он, когда стрессовая ситуация сохраняется достаточно долго. В подобных случаях, по словам Рыхальской, лучше всего помогает самодисциплина. "Источник стресса всегда относится к эмоциональной сфере, а выполнение профессиональных обязанностей должно быть в плоскости рационального. Просто запретите себе во время работы думать о том, что выбивает из колеи", — рекомендует Елена Рыхальская.

Мозгу нужен отдых. Что такое цифровой детокс

По словам Дэниела Левитина, американского нейробиолога, ухудшение функций фронтальной части коры головного мозга в трудоспособном возрасте уже приобрело характер эпидемии. Источник проблемы Левитин видит в том, что современные люди постоянно пытаются делать несколько дел одновременно.

"Еще в 2000-х среднестатистический офисный сотрудник в рабочее время переключал внимание с одной задачи на другую примерно раз в три минуты, сейчас — раз в 45 секунд, — пишет Левитин в статье для научного альманаха USC. — Среднестатистический пользователь проверяет сообщения 74 раза в день и, работая на компьютере, меняет команды 566 раз. Мы пытаемся быть многозадачными, но с точки зрения ресурсов мозга это расточительно. На самом деле нет никакой одновременной работы, есть только очень частое и быстрое переключение задач. Каждый раз, когда мы переключаемся, это отдельное энергозатратное действие".

Важно

"Больницы закончатся, а я нет". Почему украинские пациенты бьются с рассеянным склерозом в одиночку

Многие творческие люди, чтобы выйти из ступора, устраивают себе цифровой детокс: временно отказываются от социальных сетей и сокращают время взаимодействия с гаджетами. К примеру, Лера Польская, фотограф и арт-терапевт, пару месяцев назад попробовала строгую диджитал-диету и заметила, что качество мышления и восприятия изменилось: появились вопросы и ответы, на которые раньше не хватало оперативной памяти. Также выходить из ступора Польской помогает смена обстановки. Когда нет возможности съездить в другую страну или город, она просто гуляет по незнакомым улицам, осваивает непривычные маршруты, наблюдает за людьми и пространством.

Доктор Сэнди Манн считает одной из причин торможения мышления то, что люди постоянно пытаются убежать от скуки. В действительности иногда поскучать очень полезно. Можно даже посидеть, уставившись в одну точку, или поглазеть в окно. Оказывается, состояние скуки имеет нечто общее со сном, оно помогает задействовать подкорковые участки мозга и создает условия для того, чтобы подсознательное подключилось к решению вопроса, с которым не справляется сознание.