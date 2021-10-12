На кушетке. Четыре сходства и четыре отличия украинских психологов от американских
В американском менталитете нет привычки жаловаться друзьям на жизнь, и сплетничать с коллегами. Потому, чтобы снять напряжение, обсудить проблемы на работе, пожаловаться на мужа, жену и детей, в США идут к психологу.
Украинский vs американский психолог
1.В Америке есть четкое разделение на психологов, психотерапевтов и психиатров. Последних выпускают медвузы, психологам медицинское образование не нужно. У нас и в остальных постсоветских странах — медицинское образование только у психиатров.
2. Функции у психиатров одинаковые, как у нас, так и в США. Но подходы и методики — разные. Например, с проблемами типа: комплекс неполноценности, панические атаки, депрессия, биполярка в США идут к психотерапевту, а он может направить к психиатру.
У нас же нерадивые и жадные психологи размывают границы, и могут принимать годами человека с депрессией, выслушивать его, плачущего на кушетке. Хотя нужны медикаменты, и просто выслушать или "подышать" уже не помогает.
3. В американском менталитете нет привычки жаловаться друзьям на жизнь, и сплетничать с коллегами. Потому, чтобы снять напряжение, обсудить коллег по работе, пожаловаться на мужа, жену и детей, в США идут к психологу.
Причем, у одного человека может быть три психолога и к каждому он идет по разным причинам. Один — это внутреннее и эмоциональное состояние, второй — для вопросов по бизнесу, третий — семейная жизнь.
У нас же психологи берутся за решение проблем, которые требуют наличия диплома медицинского вуза и знания физиологии. И у многих специализация слишком размытая.
4. Задача американского психолога – рассмотреть и помочь человеку осознать проблемы, о которых он мог и не задумываться. В США считают психологические страдания чем-то сродни ОРВИ. Это явление временное, легко исправляется, но долго.Важно
Наши психологи — НЕ ищут корень проблемы, НЕ помогают решать эти проблемы. Они вообще лезут туда, куда психолог лезть НЕ должен.
Как лечат депрессию у взрослых в Америке
1. Психотерапевт назначает лекарства. По статистике, один из шести американцев сидит на антидепрессантах. После назначения таблеток подключается советник.
2.Советник разговаривает с человеком о проблемах на сеансах терапии и помогает справляться с ситуативными кризисами, когда расстройство вызвано какой-то жизненной драмой.
3.Психиатры приходят только в клинических случаях, когда разговоры и антидепрессанты уже не помогают.