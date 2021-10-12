На кушетці. Чотири подібності та чотири відмінності українських психологів від американських

Український vs американський психолог

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1. В Америці є чіткий поділ на психологів, психотерапевтів і психіатрів. Останніх випускають медвузи, психологам медична освіта не потрібно. У нас і в інших пострадянських країнах — медична освіта тільки в психіатрів.

2. Функції у психіатрів однакові, як у нас, так і в США. Але підходи та методики — різні. Наприклад, із проблемами типу: комплекс неповноцінності, панічні атаки, депресія, біполярка в США йдуть до психотерапевта, а він може направити до психіатра.

У нас же недбайливі та жадібні психологи розмивають кордони і можуть приймати роками людину з депресією, вислуховувати її, поки вона плаче на кушетці. Хоча потрібні медикаменти, і просто вислухати або "подихати" вже не допомагає.

3. В американському менталітеті немає звички скаржитися друзям на життя та пліткувати з колегами. Тому, щоб зняти напругу, обговорити колег по роботі, поскаржитися на чоловіка, дружину та дітей, у США йдуть до психолога.

Причому, в однієї людини може бути три психологи, і до кожного він іде з різних причин. Один — це внутрішній і емоційний стан, другий — для питань із бізнесу, третій — сімейне життя.

У нас же психологи беруться за вирішення проблем, які вимагають наявності диплома медичного вузу та знання фізіології. І в багатьох спеціалізація дуже розмита.

4. Завдання американського психолога — розглянути та допомогти людині усвідомити проблеми, про які вона могла і не замислюватися. У США вважають психологічні страждання чимось схожим на ГРВІ. Це явище тимчасове, яке легко виправляється, але довго.

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Наші психологи — НЕ шукають корінь проблеми, НЕ допомагають вирішувати ці проблеми. Вони взагалі лізуть туди, куди психолог лізти НЕ повинен.

Як лікують депресію у дорослих в Америці

1. Психотерапевт призначає ліки. За статистикою, один із шести американців сидить на антидепресантах. Після призначення таблеток підключається радник.

2. Радник розмовляє з людиною про проблеми на сеансах терапії та допомагає справлятися з ситуативними кризами, коли розлад викликано якоюсь життєвою драмою.

3. Психіатри приходять тільки в клінічних випадках, коли розмови й антидепресанти вже не допомагають.

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