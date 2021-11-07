Вийти зі ступору. Що робити, коли тебе підводить власний мозок

Крайня перевтома, стрес і зниження рівня мотивації. Три основні психологічні причини погіршення розумових здібностей. Фокус дізнався в експертів, що робити, якщо ви стали явно гірше думати, а до пенсії ще далеко.

Проблема підкрадається непомітно. Перші її ознаки зазвичай ігнорують чи списують на випадковість. Ну, подумаєш, проскочив знайомий поворот на дорозі або пропустив свою зупинку. З ким не буває? Вічно шукаєш окуляри чи ключі. Хто їх не губив? Коли зауважуєш, що завдання, з яким раніше справлявся легко та швидко, тепер забирає набагато більше часу й сил або що раніше фонтанував ідеями, а тепер довго нічого не вигадуєш, то цьому теж знаходиш виправдання. Втім, рано чи пізно таки настає момент, після якого ігнорувати проблему вже неможливо.

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Одна знайома визнала, що потребує допомоги, коли, повернувшись із супермаркету, знайшла в пакеті упаковку томатного соку замість апельсинового, який збиралася купити. Здавалося б, важко не помітити великий і яскравий малюнок на упаковці, навіть якщо не читаєш напис – знаєш, що всередині. 32 роки, зір у порядку, для старечого недоумства зарано. Зміни, що відбувалися в мозку цієї жінки, були не віковими. Однак невропатолог виписав їй ноотропіл — популярний препарат на основі пірацетаму, що нібито покращує пам'ять, концентрацію уваги та працездатність. У лікувальних закладах пострадянського простору його, як правило, призначають людям похилого віку з першими ознаками деменції. У США препарат ліками не вважається, оскільки його ефективність не була доведена.

Хвороба різного віку

"Проблеми з пам'яттю, швидкістю реакції та мисленням часто асоціюються з похилим віком. Це не більше, ніж стереотип. Насправді вони цілком можуть виникнути і в літньої людини, і навіть у дитини, — каже психіатриня Анна Бикова. — На жаль, помітивши перші ознаки порушень функцій мозку, дуже багато замикаються в собі, соромляться того, що з ними відбувається, бояться, що оточення змінить ставлення до них, тому не звертаються за допомогою вчасно, дозволяють проблемі посилитись. Спочатку можна було обійтися коригуванням режиму дня та розбором домашнього конфлікту, в результаті доводиться застосовувати медикаментозне лікування".

Люди постійно намагаються втекти від нудьги. Насправді іноді понудьгувати дуже корисно

На думку психотерапевтки Олени Рихальської, існують

Три основні психологічні причини погіршення розумових здібностей

Перша — крайня перевтома.

Найчастіше це наслідок того, що людина звалює на себе більше, ніж здатен витримати організм. Наприклад, закінчує проект, над яким працювала без сну та відпочинку, і одразу береться за наступний. Деякий час ми справді здатні ефективно працювати в дуже напруженому режимі. Мозок сприймає ситуацію як екстремальну та мобілізує ресурси, але, якщо після піку активності не йдуть розрядка та відновлення, ресурсів просто не вистачає. Спрацьовують еволюційні механізми самозбереження, і мозок переходить у енергозберігаючий режим. Щоб цього уникнути, потрібно реально оцінювати власні можливості та пам'ятати про необхідність відпочинку.

"Тут важливо розуміти, що зависання в соціальних мережах — не відпочинок, не відновлення внутрішнього ресурсу, а ще одна форма його витрачання. Відпочинок — це, наприклад, здоровий сон. Якщо постійно урізаєте норму сну, в майбутньому за такі дії доведеться розплачуватися, — наголошує Рихальська. — Навіть найпозитивніша й найцікавіша робоча поїздка не замінює відпустку. Одна з моїх клієнток зізналася, що працювала без відпустки 10 років поспіль. Я відмовилася продовжувати терапію доти, поки вона не з'їздить відпочити мінімум на два тижні".

Ефект недооціненості

Друга ймовірна причина погіршення розумових здібностей – зниження рівня мотивації.

Коли людина втрачає інтерес до того, що робить, навіть нескладне завдання викликає труднощі. Знань і навичок може бути достатньо, а енергії, необхідної для їхнього якісного застосування, немає. Деколи така ситуація складається не без участі керівництва, яке не вміє мотивувати персонал. Наприклад, людина роками чекає на просування по службі або хоча б публічного визнання її вкладу в спільну справу, а такого співробітника тримають у тіні та знецінюють. Він не звільняється, бо залежить від зарплати, але й бажання працювати в нього помітно слабшає.

Проблеми з пам'яттю, швидкістю реакції та мисленням часто асоціюються з похилим віком. Це не більше, ніж стереотип

"Деякі керівники вважають, що їхніх підлеглих постійно потрібно підганяти, а про позитивну мотивацію забувають, — зазначає психотерапевтка. — Навіть отримавши хороший результат, вони скупляться на похвалу. Кажуть, що це було непогано, але можна й краще. Дуже схожі помилки подекуди припускають вчителі з учнями та батьки з дітьми".

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"Ти міг би й краще" — небезпечна фраза, вона знецінює те, що вже досягнуто в роботі, навчанні або в житті в цілому. Якщо немає можливості змінити місце роботи або оточення, яке знецінює, психотерапевтка радить шукати для себе мікромотивації, додаткові стимули, тоді й думки проясняться, і сил виявиться більше.

Третя причина погіршення пам'яті чи функції мислення – стрес.

Особливо небезпечний він, коли стресова ситуація зберігається досить довго. У таких випадках, за словами Рихальської, найкраще допомагає самодисципліна. "Джерело стресу завжди відноситься до емоційної сфери, а виконання професійних обов'язків має бути в площині раціонального. Просто забороніть собі під час роботи думати про те, що вибиває з колії", — рекомендує Олена Рихальська.

Мозку потрібен відпочинок. Що таке цифровий детокс

За словами Деніела Левітіна, американського нейробіолога, погіршення функцій фронтальної частини кори головного мозку в працездатному віці вже набуло характеру епідемії. Джерело проблеми Левітін бачить у тому, що сучасні люди постійно намагаються робити кілька справ одночасно.

"Ще у 2000-х середньостатистичний офісний співробітник у робочий час перемикав увагу з одного завдання на інше приблизно раз на три хвилини, зараз — раз на 45 секунд, — пише Левітін у статті для наукового альманаху USC. — Середньостатистичний користувач перевіряє повідомлення 74 рази на день і, працюючи на комп'ютері, змінює команди 566 разів.Ми намагаємося бути багатозадачними, але з точки зору ресурсів мозку це марнотратно. Насправді немає жодної одночасної роботи, є тільки дуже часте та швидке перемикання завдань. Щоразу, коли ми перемикаємося, це окрема енерговитратна дія".

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Багато творчих людей, щоб вийти зі ступору, влаштовують собі цифровий детокс: тимчасово відмовляються від соціальних мереж і скорочують час взаємодії з гаджетами. Наприклад, Лєра Польська, фотографка й арттерапевтка, кілька місяців тому спробувала сувору діджитал-дієту й помітила, що якість мислення та сприйняття змінилася: з'явилися питання та відповіді, на які раніше не вистачало оперативної пам'яті. Також виходити зі ступору Польській допомагає зміна обстановки. Коли немає можливості з'їздити в іншу країну чи місто, вона просто гуляє незнайомими вулицями, освоює незвичні маршрути, спостерігає за людьми та простором.

Доктор Сенді Манн вважає однією з причин гальмування мислення те, що люди постійно намагаються втекти від нудьги. Насправді іноді нудьгувати дуже корисно. Можна навіть посидіти, дивлячись в одну точку або подивитися у вікно. Виявляється, стан нудьги має щось спільне зі сном, він допомагає задіяти підкіркові ділянки мозку та створює умови для того, щоб підсвідоме підключилося до вирішення питання, з яким не справляється свідомість.