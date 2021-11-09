Кошмар стоматолога. Тихоокеанская рыба ежедневно теряет до 20 зубов и отращивает новые

Рыба ежедневно заменяет около 3% своих зубов, в случае с человеком, это было бы по одному новому зубу в день.

Рыба линкод, которая также известна как буйволиная треска, может похвастаться 500 игольчатыми зубами, достаточно сильными, чтобы дробить панцири ракообразных, пишет New York Times.

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Такое количество острых и сильных зубов позволяет рыбе охотиться из засады почти на любых обитателей морских глубин: от кальмаров до тяжело бронированных крабов. Каким образом линкодам удается сохранять такую остроту зубов, долгое время оставалось загадкой.

Новое исследование, опубликованное в научном журнале Proceedings of the Royal Society B, показывает, что тихоокеанские линкоды сохраняют остроту своих зубов, ежедневно заменяя около 3% из них. Для рыбы это означает, что она теряет около 20 зубов в день. Если бы человек мог заменять свои зубы с той же скоростью, то получал бы по новому зубу каждый день.

Для того, чтобы выяснить частоту, с которой линкоды заменяют свои зубы, один из авторов исследования из Вашингтонского университета Карли Коэн и ее команда, поместили рыб в лабораторные аквариумы. Рыб помещали в резервуар с морской водой, содержащей красный краситель, который окрашивал зубы линкодов, а затем на 10 дней возвращали в чистый аквариум.

Далее рыб помещали в аквариум с зеленым красителем, а после исследовали. Более старые зубы были зелено-красными, а новые зубы только зелеными.

"Просто безумие, сколько зубов они могут заменять", – говорит Эмили Карр, студент-исследователь из Университета Южной Флориды и соавтор исследования.

Исследовали говорят, что большинство рыб, в том числе и линкоды, имеют два набора челюстей. Первая пара ротовых челюстей предназначена для захвата и дробления пищи, а для пережевывания рыбы используют глоточные челюсти.