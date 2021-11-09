Жах стоматолога. Тихоокеанська риба щодня втрачає до 20 зубів та відрощує нові

Риба щодня замінює близько 3% своїх зубів, у випадку з людиною це було б по одному новому зубу на день.

Риба лінгкод, яка також відома як буйволина тріска, може похвалитися 500 голчастими зубами, досить сильними, щоб подрібнити панцирі ракоподібних, пише New York Times.

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Така кількість гострих і сильних зубів дозволяє рибі полювати із засідки майже на будь-яких мешканців морських глибин: від кальмарів до броньованих крабів. Як лінгкодам вдається зберігати таку гостроту зубів, довгий час залишалося загадкою.

Нове дослідження, опубліковане в науковому журналі Proceedings of the Royal Society B, показує, що тихоокеанські лінгкоди зберігають гостроту своїх зубів, щодня замінюючи близько 3% з них. Для риби це означає, що вона втрачає близько 20 зубів на день. Якби людина могла замінювати свої зуби з тією ж швидкістю, то отримувала б по новому зубі щодня.

Для того, щоб з'ясувати частоту, з якою лінгкоди замінюють свої зуби, один з авторів дослідження з Вашингтонського університету Карлі Коен та її команда помістили риб у лабораторні акваріуми. Риб поміщали в резервуар з морською водою, що містить червоний барвник, який забарвлював зуби лінгкодів, а потім на 10 днів повертали в чистий акваріум.

Далі риб поміщали в акваріум із зеленим барвником, а потім досліджували. Старіші зуби були зелено-червоними, а нові зуби лише зеленими.

"Просто божевілля, скільки зубів вони можуть замінювати", – каже Емілі Карр, студент-дослідник з Університету Південної Флориди та співавтор дослідження.

Дослідили кажуть, що більшість риб, зокрема і лінгкоди, мають два набори щелеп. Перша пара ротових щелеп призначена для захоплення та дроблення їжі, а для пережовування риби використовують глоткові щелепи.