Жах стоматолога. Тихоокеанська риба щодня втрачає до 20 зубів та відрощує нові
Риба щодня замінює близько 3% своїх зубів, у випадку з людиною це було б по одному новому зубу на день.
Риба лінгкод, яка також відома як буйволина тріска, може похвалитися 500 голчастими зубами, досить сильними, щоб подрібнити панцирі ракоподібних, пише New York Times.
Така кількість гострих і сильних зубів дозволяє рибі полювати із засідки майже на будь-яких мешканців морських глибин: від кальмарів до броньованих крабів. Як лінгкодам вдається зберігати таку гостроту зубів, довгий час залишалося загадкою.
Нове дослідження, опубліковане в науковому журналі Proceedings of the Royal Society B, показує, що тихоокеанські лінгкоди зберігають гостроту своїх зубів, щодня замінюючи близько 3% з них. Для риби це означає, що вона втрачає близько 20 зубів на день. Якби людина могла замінювати свої зуби з тією ж швидкістю, то отримувала б по новому зубі щодня.
Для того, щоб з'ясувати частоту, з якою лінгкоди замінюють свої зуби, один з авторів дослідження з Вашингтонського університету Карлі Коен та її команда помістили риб у лабораторні акваріуми. Риб поміщали в резервуар з морською водою, що містить червоний барвник, який забарвлював зуби лінгкодів, а потім на 10 днів повертали в чистий акваріум.
Далі риб поміщали в акваріум із зеленим барвником, а потім досліджували. Старіші зуби були зелено-червоними, а нові зуби лише зеленими.
"Просто божевілля, скільки зубів вони можуть замінювати", – каже Емілі Карр, студент-дослідник з Університету Південної Флориди та співавтор дослідження.
Дослідили кажуть, що більшість риб, зокрема і лінгкоди, мають два набори щелеп. Перша пара ротових щелеп призначена для захоплення та дроблення їжі, а для пережовування риби використовують глоткові щелепи.