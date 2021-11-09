Меньше наперстка. В Британии обнаружили золотую Библию, связанную с королем Ричардом III

Находка была найдена супружеской парой, которые занимаются поиском необычных старинных предметов, недалеко от города Йорк. Ее оценивают в $135 тыс.

Медсестра Баффи Бейли вместе со своим мужем Яном недалеко от города Йорк с помощью металлоискателя нашли удивительную находку, пишет India Times.

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Крошечная Библия с выгравированными фигурами длиной всего 1,5 см, и весом около 5 г, сделанная из золота 22 или 24 карата, датируется XV веком и, как полагают ученые, принадлежала родственнику английского короля Ричарда III.

Эксперты сравнили находку с драгоценностью Миддлхэма, золотым кулоном, который был обнаружен металлоискателем в 64 км от замка Миддлхэм, дома детства Ричарда III. Он был продан в 1992 году за $3,4 млн.

Эксперты полагают, что оба предмета могли быть созданы одним и тем же кузнецом и подарены одному и тому же владельцу — родственнице короля, которая вот-вот должна была родить ребенка.

К такому выводу исследователи пришли из-за характера выгравированных фигур, которые предназначались для защиты рожениц. Золотая книга была найдена недалеко от замка Шериф-Хаттона — другого владения, принадлежавшего Ричарду III, который довольно часто там проживал.

"Мы ездим с мужем по всей Великобритании в поисках необычных старинных предметов, а Йорк решили посетить, потому что знали, что у него богатая история", — рассказала Бейли.

Изначально Бейли думала, что они с мужем обнаружат ушную бирку для овец или какой-то амулет из суверенной лавки, но вместо этого, углубившись примерно на 12 см в почву, она нашла крошечную Библию.

"Только когда я сделала фотографию и увеличила ее на своем телефоне, я понял, какую находку мы обнаружили. В мире нет ничего подобного и эта Библия может стоить около $135 тыс. или даже больше ", — заключила Бейли.