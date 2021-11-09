Менша за наперсток. У Британії виявили золоту Біблію, пов'язану з королем Річардом ІІІ.

Знахідку виявила подружня пара, яка займається пошуком незвичайних старовинних предметів, недалеко від міста Йорк. Її оцінюють у $135 тис.

Медсестра Баффі Бейлі разом зі своїм чоловіком Яном неподалік міста Йорк за допомогою металошукача виявили дивовижну знахідку, пише India Times.

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Крихітна Біблія з вигравіюваними фігурами завдовжки всього 1,5 см, і завважки близько 5 г, виготовлена із золота 22 або 24 карати, датується XV століттям і, як вважають учені, належала родичу англійського короля Річарда III.

Експерти порівняли знахідку із коштовністю Міддлхема, золотим кулоном, який було виявлено металошукачем за 64 км від замку Міддлхем, будинку дитинства Річарда III. Він був проданий 1992 року за $3,4 млн.

Експерти вважають, що обидва предмети могли бути створені одним і тим же ковалем і подаровані одному власникові — родичці короля, яка ось-ось мала народити дитину.

Такого висновку дослідники дійшли через характер вигравіюваних фігур, які призначалися для захисту породіль. Золота книга була знайдена недалеко від замку Шериф-Хаттона — іншого володіння, яке належало Річарду III, який часто там проживав.

"Ми їздимо з чоловіком по всій Великій Британії в пошуках незвичайних старовинних предметів, а Йорк вирішили відвідати, бо знали, що в нього багата історія", — розповіла Бейлі.

Спочатку Бейлі думала, що вони з чоловіком виявлять вушну бирку для овець або якийсь амулет із суверенної лавки, але натомість, заглибившись приблизно на 12 см у ґрунт, вона знайшла крихітну Біблію.

"Тільки коли я зробила фотографію і збільшила її на своєму телефоні, я зрозумів, яку знахідку ми виявили. У світі немає нічого подібного, і ця Біблія може коштувати близько $135 тис. або навіть більше", — сказала Бейлі.