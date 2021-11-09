Покалывание в боку на тренировке: ученые назвали наиболее распространенные причины

На данный момент исследователи не знают, как бороться с колющими судорогами, так как механизм, который вызывает боль — неизвестен. Однако возможные причины этого явления все же выделяют.

Колющие судороги в боку — временная боль, связанная с физическими упражнениями, довольно распространенное явление, особенно среди людей, занимающихся спортом, пишет Popular Science.

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Однако на данный момент у исследователей и врачей нет конкретных советов по предотвращению покалывании в боку, поскольку механизм, который вызывает эту боль — неизвестен.

Отчасти это связано с тем, что, хотя колющие судороги довольно распространены, они плохо изучены. После нескольких исследований в 1940-50-х годах в изучении этой темы наблюдался почти 50-летний перерыв.

Тем не менее, несмотря на все эти нюансы, есть несколько основных моментов, которые эксперты знают об этом явлении. Чаще всего оно встречается у молодых людей, число зарегистрированных случаев, как правило, уменьшается с возрастом.

В большинстве случаев покалывания встречаются при таких спортивных занятиях как плавание, бег и верховая езда, когда верхняя часть тела изгибается. Многие спортсмены отмечают что, по их мнению, боль в боку спровоцирована в первую очередь едой или водой, и некоторые исследования подтверждают это наблюдение.

В одном их экспериментов ученые выяснили, что жидкость с высокой концентрацией сахара вызывала болезненные судороги с большей вероятностью, чем напитки, содержащие небольшое количество сахара. Индекс массы тела, тип телосложения и пол не были связаны с частотой или тяжестью покалываний.

Вероятные причины возникновения боли

То, что известно исследователям о болезненных судорогах, симптомах и факторах риска, не дает много информации об основной причине этого явления.

Одна из распространенных теорий утверждает, что во время физических упражнений в диафрагму попадает недостаточно крови (и, следовательно, кислорода), что и приводит к появлению боли, но покалывания все еще возникают при нагрузках, не связанных с дыхательной системой. Например, при верховой езде.

Другое объяснение заключается в том, что резкие движения во время упражнений создают нагрузку на связки в брюшной полости, которые удерживают органы на месте. Это предположение объясняет причастность еды и воды к покалываниям. Если желудок чем-то наполнить, он станет тяжелее, что заставит связки работать еще интенсивнее. Но это не объясняет высокий показатель болезненных судорог в таких видах спорта как плавание, где движения мышц плавные.

Плохая осанка, проблемы с походкой бегуна, трение и раздражение в тканях брюшной стенки — еще одни факторы, которые могут вызывать неприятные боли в боку.

Как бороться с покалываниями?

Как отмечают ученые, одна из причин, по которой трудно найти объяснение данному явлению заключается в том, что факторов проблемы огромное количество, и не все из них применимы в каждом конкретном случае. Поскольку исследователи точно не знают, что приводит к появлению боли в боку, конкретного и четкого совета о том, как ее предотвратить не существует.

Ученые советуют проследить за своим состоянием, когда болезненные судороги начинают появляться. Стоит подумать о том, что вы ели и пили до того, как боль началась, есть ли какой-то особый продукт или напиток, который провоцирует это явление, какой именно физической деятельность вы были заняты.

Если вы занимаетесь спортом, тогда необходимо, чтобы кто-нибудь проверил вашу форму и внес любые биомеханические коррективы. Как правило, боли прекращаются, когда вы останавливаете действие, приводящее к судорогам.

Если же этого не происходит или боль усиливается, тогда лучше всего обратиться к врачу, чтобы исключить возможные проблемы с желудочно-кишечным трактом или брюшной полостью, не связанные с физическими упражнениями. Но обычно эти судороги довольно безобидны.