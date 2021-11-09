Поколювання в боці на тренуванні: вчені назвали найпоширеніші причини

Наразі дослідники не знають, як боротися з судомами, що колють, тому що механізм, який викликає біль — невідомий. Однак можливі причини цього явища все ж таки виділяють.

Колючі судоми в боці — тимчасова біль, пов'язаний із фізичними вправами, досить поширене явище, особливо серед людей, які займаються спортом, пише Popular Science.

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Однак зараз у дослідників та лікарів немає конкретних порад щодо запобігання поколюванню в боці, оскільки механізм, який викликає цю біль, — невідомий.

Частково це пов'язано з тим, що хоча колючі судоми досить поширені, вони погано вивчені. Після кількох досліджень у 1940-50-х роках у вивченні цієї теми спостерігалася майже 50-річна перерва.

Незважаючи на всі ці нюанси, є кілька основних моментів, які експерти знають про це явище. Найчастіше воно трапляється у молодих людей, кількість зареєстрованих випадків, як правило, зменшується з віком.

Найчастіше поколювання зустрічаються під час таких спортивних занять як плавання, біг і верхова їзда, коли верхня частина тіла згинається. Багато спортсменів зазначають, що, на їхню думку, біль у боці спровокована насамперед їжею або водою, і деякі дослідження підтверджують це спостереження.

В одному з експериментів вчені з'ясували, що рідина з високою концентрацією цукру викликала хворобливі судоми з більшою ймовірністю, ніж напої, що містять невелику кількість цукру. Індекс маси тіла, тип статури і стать не були пов'язані з частотою або тяжкістю поколювання.

Імовірні причини виникнення болю

Те, що відомо дослідникам про хворобливі судоми, симптоми та фактори ризику, не дає багато інформації про основну причину цього явища.

Одна з найпоширеніших теорій стверджує, що під час фізичних вправ у діафрагму потрапляє недостатньо крові (і, отже, кисню), що і призводить до появи болю, але поколювання все ще виникають під час навантажень, не пов'язаних із дихальною системою. Наприклад, під час верхової їзди.

Інше пояснення полягає в тому, що різкі рухи під час вправ створюють навантаження на зв'язки у черевній порожнині, які утримують органи на місці. Це припущення пояснює причетність їжі та води до поколювання. Якщо шлунок чимось наповнити, він стане важчим, що змусить зв'язки працювати ще інтенсивніше. Але це не пояснює високий показник хворобливих судом у таких видах спорту як плавання, де рухи м'язів плавні.

Погана постава, проблеми з ходою бігуна, тертя та роздратування в тканинах черевної стінки – ще одні фактори, які можуть спричинити неприємні болі у боці.

Як боротися з поколюваннями?

Як зазначають вчені, одна з причин, через яку важко знайти пояснення цьому явищу, полягає у тому, що факторів проблеми величезна кількість, і не всі з них застосовні у кожному конкретному випадку. Оскільки дослідники точно не знають, що призводить до появи болю в боці, конкретної та чіткої поради про те, як їй запобігти не існує.

Вчені радять простежити за своїм станом, коли болючі судоми починають з'являтися. Варто подумати про те, що ви їли та пили до того, як почалася біль, чи є якийсь особливий продукт чи напій, який провокує це явище, якою саме фізичною діяльністю ви були зайняті.

Якщо ви займаєтеся спортом, тоді необхідно, щоб хтось перевірив вашу форму та вніс будь-які біомеханічні корективи. Як правило, біль припиняється, коли ви зупиняєте дію, що призводить до судом.

Якщо ж цього не відбувається або посилюється біль, тоді найкраще звернутися до лікаря, щоб виключити можливі проблеми зі шлунково-кишковим трактом або черевною порожниною, не пов'язані з фізичними вправами. Але зазвичай ці судоми досить нешкідливі.