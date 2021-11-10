Модники из неолита. Археологи выяснили из чего люди ткали одежду 8,5 тысяч лет назад

В одном из самых известных древних городов была обнаружена ткань для одежды, и ученые выяснили из чего ее делали.

Ископаемый текстиль был обнаружен в древнем городе Чатал-Хююк, который был основан 9 тысяч лет назад на территории современной Турции. Раньше ученые предположили, что ткань для одежды местные жители делали из шерсти или льна. Но новое исследование говорит о совсем другом составе, сообщает Phys.

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Чатал-Хююк – это один из самых известных древних городов в мире, который относится к эпохе неолита. По словам археологов, он был основан более 9 тысяч лет назад и люди здесь жили около 2 тысяч лет. О том, какую одежду носили местные жители тысячи лет назад ученые спорили с 1962 года, когда были обнаружены первые куски ткани. Некоторые предполагали, что древние люди шили одежду из шерсти, другие говорили — из льна. Только спустя столько лет есть однозначный ответ на этот вопрос: не из шерсти, и не из льна.

Образцы ткани

Во время новых раскопок, которые закончились еще в 2017 году в Чатал-Хююк были обнаружены несколько новых кусков ткани. Впоследствии ученые узнали, что их возраст — от 8500 до 8700 лет. Используя именно эти ткани ученые и нашли ответ на вопрос: из чего они были созданы?

[ + – ] Раскопки в Чатал-Хююк Фото: phys.org

Исследованием тканей занимались Лизе Бендер Йоргенсен из Норвежского университета естественных и технических наук и Антуанетта Рас-Айхер и Бернского университета.

Ответ на давно интересующий вопрос

"Местные жители предпочитали использовать лубяное волокно для создания тканей. Такой вывод мы сделали в результате анализа", — говорит Бендер Йоргенсен.

Ученые обнаружили, что образец волокна в найденной ткани сделан из лубяного волокна дуба. И это самая старая из сохранившихся тканая материя в мире. Лубяное волокно находится между корой и древесиной таких деревьев, как ива, дуб или липа. Древесину из дуба люди использовали для строительства домов, и собирали лубяные волокна, чтобы шить одежду, говорят ученые.

[ + – ] Модель города Чатал-Хююк в Веймарском музее, Германия Фото: wikipedia

Здесь не было льна

Также по словам исследователей, местные жители не выращивали лен, ведь здесь не обнаружили большое количество льняных семян. Ученые пришли к выводу, что жители города Чатал-Хююк не ввозили льняное полотно из других мест, как считалось раньше, а использовали ресурсы, к которым у них доступ на месте.