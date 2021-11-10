Модники из неолита. Археологи выяснили из чего люди ткали одежду 8,5 тысяч лет назад
В одном из самых известных древних городов была обнаружена ткань для одежды, и ученые выяснили из чего ее делали.
Ископаемый текстиль был обнаружен в древнем городе Чатал-Хююк, который был основан 9 тысяч лет назад на территории современной Турции. Раньше ученые предположили, что ткань для одежды местные жители делали из шерсти или льна. Но новое исследование говорит о совсем другом составе, сообщает Phys.
Чатал-Хююк – это один из самых известных древних городов в мире, который относится к эпохе неолита. По словам археологов, он был основан более 9 тысяч лет назад и люди здесь жили около 2 тысяч лет. О том, какую одежду носили местные жители тысячи лет назад ученые спорили с 1962 года, когда были обнаружены первые куски ткани. Некоторые предполагали, что древние люди шили одежду из шерсти, другие говорили — из льна. Только спустя столько лет есть однозначный ответ на этот вопрос: не из шерсти, и не из льна.
Образцы ткани
Во время новых раскопок, которые закончились еще в 2017 году в Чатал-Хююк были обнаружены несколько новых кусков ткани. Впоследствии ученые узнали, что их возраст — от 8500 до 8700 лет. Используя именно эти ткани ученые и нашли ответ на вопрос: из чего они были созданы?
Исследованием тканей занимались Лизе Бендер Йоргенсен из Норвежского университета естественных и технических наук и Антуанетта Рас-Айхер и Бернского университета.
Ответ на давно интересующий вопрос
"Местные жители предпочитали использовать лубяное волокно для создания тканей. Такой вывод мы сделали в результате анализа", — говорит Бендер Йоргенсен.
Ученые обнаружили, что образец волокна в найденной ткани сделан из лубяного волокна дуба. И это самая старая из сохранившихся тканая материя в мире. Лубяное волокно находится между корой и древесиной таких деревьев, как ива, дуб или липа. Древесину из дуба люди использовали для строительства домов, и собирали лубяные волокна, чтобы шить одежду, говорят ученые.
Здесь не было льна
Также по словам исследователей, местные жители не выращивали лен, ведь здесь не обнаружили большое количество льняных семян. Ученые пришли к выводу, что жители города Чатал-Хююк не ввозили льняное полотно из других мест, как считалось раньше, а использовали ресурсы, к которым у них доступ на месте.