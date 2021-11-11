Носатый динозавр. Бывший врач-терапевт случайно обнаружил новый вид

Новый вид травоядных динозавров под названием Brighstoneus simmondsi был около 8 метров в длину и весил около 900 кг.

Новый вид динозавров с чрезвычайно большим носом идентифицировал бывший врач-терапевт, который изучал кости найденных у берегов Великобритании, на острове Уайт динозавров, сообщает The Guardian.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Джереми Локвуд, который получает докторскую степень в Портсмутском университете, поставил перед собой цель каталогизировать каждую найденную на острове Уайт кость динозавра игуанодона. Локвуд изучал кости из коллекций Музея естественной истории в Лондоне и музея Остров динозавров на острове Уайт. В результате, он обнаружил новый вид динозавров с уникальной выпуклой носовой костью.

"За 100 лет поисков мы находили только два типа динозавров на острове Уайт — Iguanodon bernissartensis и Mantellisaurus atherfieldensis", — говорит Локвуд. "Я был убежден, что благодаря различиям между костями можно найти новый вид. Поэтому я и решил изучить анатомию каждой кости".

[ + – ] Скелет игуанодона. Музей Уберзее в Бремене Фото: wikipedia

Локвуд начал реконструировать череп динозавра, который хранился с 1978 года и обнаружил несколько удивительных особенностей, которые отличали его от других.

[ + – ] Джереми Локвуд на острове Уайт показывает место, где нашли останки динозавров Фото: The Guardian

Если у динозавра Mantellisaurus было 23 или 24 зуба, то в этом черепе было целых 28 зубов. У динозавра был выпуклый нос, в то время как у других видов нос очень прямой. Эти и другие различия привели к открытию абсолютно нового вида, говорит Локвуд.

По оценкам ученых, травоядный динозавр Brighstoneus simmondsi был в длину около 8 метров и весил около 900 кг.

[ + – ] Сравнение размеров игуанодона и человека Фото: wikipedia

Джереми Локвуд работал над исследованием нового вида динозавров вместе с Дэвидом Мартиллом из Портсмутского университета и Сюзанной Мейдмент из Музея естественной истории в Лондоне. Они дали новому виду название Brighstoneus simmondsi.

[ + – ] Динозавр Mantellisaurus. Художественная реконструкция Фото: wikipedia

Динозавр был назван в честь деревни Брайстоун на острове Уайт, которая находится недалеко от места раскопок, а вторая часть названия взята из фамилии Кейта Симмондса, коллекционера-любителя, который участвовал в раскопках останков этого динозавра.

По словам ученых, очередное открытие, говорит о том, что что в раннем меловом периоде на территории современной Великобритании было гораздо больше видов динозавров, чем считалось ранее.

Джереми Локвуд также принимал участие в открытии еще одного нового вида динозавров — Ceratosuchops inferodios, что означает "рогатая адская цапля с крокодиловой мордой".

"Я думаю, что мы сможем найти еще несколько новых видов", — говорит Локвуд.