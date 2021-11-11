Носатий динозавр. Колишній лікар-терапевт випадково виявив новий вид

Новий вид травоїдних динозаврів під назвою Brighstoneus simmondsi був близько 8 метрів завдовжки та важив близько 900 кг.

Новий вид динозаврів із надзвичайно великим носом ідентифікував колишній лікар-терапевт, який вивчав кістки знайдених біля берегів Великобританії, на острові Вайт динозаврів, повідомляє The Guardian.

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Джеремі Локвуд, який отримує докторський ступінь у Портсмутському університеті, поставив собі за мету каталогізувати кожну знайдену на острові Вайт кістку динозавра ігуанодона. Локвуд вивчав кістки з колекцій Музею природної історії в Лондоні та музею Острів динозаврів на острові Вайт. У результаті він виявив новий вид динозаврів із унікальною опуклою носовою кісткою.

"За 100 років пошуків ми знаходили лише два типи динозаврів на острові Вайт — Iguanodon bernissartensis і Mantellisaurus atherfieldensis, — говорить Локвуд. — Я був переконаний, що завдяки відмінностям між кістками можна знайти новий вид. Тому я вирішив вивчити анатомію кожної кістки".

[ + – ] Скелет ігуанодона. Заморський музей у Бремені Фото: wikipedia

Локвуд почав реконструювати череп динозавра, який зберігався з 1978 року, і виявив кілька дивовижних особливостей, які відрізняли його від інших.

[ + – ] Джеремі Локвуд на острові Вайт показує місце, де знайшли рештки динозаврів Фото: The Guardian

Якщо динозавр Mantellisaurus мав 23 або 24 зуби, то в цьому черепі було цілих 28 зубів. У динозавра був опуклий ніс, тоді як в інших видів ніс дуже прямий. Ці та інші відмінності призвели до відкриття абсолютно нового виду, каже Локвуд.

За оцінками вчених, травоїдний динозавр Brighstoneus simmondsi був завдовжки близько 8 метрів і важив близько 900 кг.

[ + – ] Порівняння розмірів ігуанодона та людини Фото: wikipedia

Джеремі Локвуд працював над дослідженням нового виду динозаврів разом із Девідом Мартіллом із Портсмутського університету та Сюзанною Мейдмент із Музею природної історії в Лондоні. Вони дали новому виду назву Brighstoneus simmondsi.

[ + – ] Динозавр Mantellisaurus. Художня реконструкція Фото: wikipedia

Динозавр був названий на честь села Брайстоун на острові Вайт, яке розташоване недалеко від місця розкопок, а друга частина назви взята з прізвища Кейта Сіммондса, колекціонера-аматора, який брав участь у розкопках решток цього динозавра.

За словами вчених, чергове відкриття говорить про те, що в ранньому крейдовому періоді на території сучасної Великобританії було набагато більше видів динозаврів, ніж вважалося раніше.

Джеремі Локвуд також брав участь у відкритті ще одного нового виду динозаврів — Ceratosuchops inferodios, що означає "рогата пекельна чапля з крокодилячою мордою".

"Я думаю, що ми зможемо знайти ще кілька нових видів", — каже Локвуд.