В мировой океан попало 26 тыс. тонн масок и других пластиковых медицинских отходов, – ученые

От этого загрязнения страдает все больше рыб, птиц и морских животных, а к концу нашего века весь этот пластик может окончательно заполонить пляжи.

Новое исследование показало, что из-за пандемии COVID-19 производство пластика в виде медицинских отходов увеличилось до 8 миллионов тонн, из которых около 25 000 тонн попало в мировой океан, пишет Forbes.

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В результате чего от загрязнения страдает все больше рыб, птиц и морских животных. А к концу нашего века весь этот пластик может окончательно заполонить пляжи.

Чтобы рассчитать объем пластика, попавшего в океан, эксперты проследили то, как он перемещался от крупных медицинских учреждений по всему миру до местных водоемов, соединяющихся с океаном. Так они определили, что количество крупных рек, переносивших пластик из медицинских учреждений в океан составило 369.

Исследователи также обнаружили, что с начала пандемии по август 2021 года почти половина пластиковых отходов поступила из Азии (46%), где ношение масок более распространено, а большую часть оставшейся части из Европы и Северной и Южной Америки.

Ученые также предполагают, что к 2100 году почти весь пандемический пластик окажется на береговых линиях или на дне океанов. Важно отметить, что медицинские отходы составили большую часть пластикового мусора, в то время как обычные средства индивидуальной защиты, упаковки из интернет-магазинов и наборы для тестирования составили менее 15 % мусора, связанного с пандемией.

Конечно, пандемия — не единственная проблема, когда речь заходит о борьбе с глобальными пластиковыми отходами. Так, например, пластмассовая промышленность США способна нанести ущерб окружающей среде намного больше, чем угольная.

Авторы исследования, работающие в институтах США и Китая, призывают к экологически сознательной практике утилизации медицинских отходов, заявляя, что они представляют долгосрочную проблему для океанической среды.