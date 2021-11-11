У світовий океан потрапило 26 тис. тонн масок та інших пластикових медичних відходів.

Від цього забруднення страждає все більше риб, птахів та морських тварин, а до кінця нашого століття весь цей пластик може остаточно заполонити пляжі.

Нове дослідження показало, що через пандемію COVID-19 виробництво пластику у вигляді медичних відходів збільшилося до 8 мільйонів тонн, з яких близько 25 000 тонн потрапило до світового океану, пише Forbes.

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Внаслідок цього від забруднення страждає все більше риб, птахів та морських тварин. А до кінця нашого століття весь цей пластик може остаточно заполонити пляжі.

Щоб розрахувати обсяг пластику, що потрапив в океан, експерти простежили те, як він переміщався від великих медичних установ по всьому світу до місцевих водойм, що з'єднуються з океаном. Так вони визначили, що кількість великих річок, які переносили пластик із медичних установ в океан, становила 369.

Дослідники також виявили, що з початку пандемії по серпень 2021 майже половина пластикових відходів надійшла з Азії (46%), де носіння масок поширеніше, а більшу частину з того, що лишилося — з Європи, з Північної та Південної Америки.

Вчені також припускають, що до 2100 майже весь пандемічний пластик опиниться на берегових лініях або на дні океанів. Важливо зазначити, що медичні відходи склали більшу частину пластикового сміття, тоді як звичайні засоби індивідуального захисту, упаковки з інтернет-магазинів та набори для тестування склали менше 15% сміття, пов'язаного з пандемією.

Звичайно, пандемія — не єдина проблема, коли йдеться про боротьбу із глобальними пластиковими відходами. Так, наприклад, пластмасова промисловість США здатна завдати шкоди довкіллю набагато більше, ніж вугільна.

Автори дослідження, що працюють в інститутах США та Китаю, закликають до екологічно свідомої практики утилізації медичних відходів, заявляючи, що вони є довгостроковою проблемою для океанічного середовища.