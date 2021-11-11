"Родителями" многих современных языков были земледельцы из Китая, - ученые

Исследователи нашли истоки японского, корейского и турецкого языков у земледельцев, которые выращивали просо на северо-востоке Китая в эпоху неолита.

Новое исследование показывает, что что языковая семья, в которую входят современные японский, корейский и турецкий языки, распространилась по миру в основном из-за сельского хозяйства, сообщает The Guardian.

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Ученые провели лингвистические, генетические и археологические исследования и пришли к выводу, что люди, которые говорят на японском, корейском, турецком и монгольском языках связаны с земледельцами, которые выращивали просо и жили на северо-востоке Китая около 9000 лет назад. Результаты исследования подтверждают общую генетическую родословную сотен миллионов людей, говорящих на трансевразийских языках на территории, которая простирается на более чем 8000 км.

Новые данные показывают, что земледельцы после ледникового периода, способствовали распространению некоторых основных языковых семей мира. Просо было важной ранней культурой, когда охотники-собиратели перешли к сельскохозяйственному образу жизни.

98 языков

Существует 98 трансевразийских языков. Сюда входят корейский, японский, разные тюркские языки в Европе, Средней Азии и Сибири, а также разные монгольские языки и различные тунгусские языки в Маньчжурии и Сибири.

По словам ученых истоки этой языковой семьи относятся к земледельцам, которые выращивали просо на северо-востоке Китая. По мере переселения их потомков на север, запад и восток, они распространяли свой язык: и в Сибирь, и на Корейский полуостров, и на Японские острова.

"Достаточно сложно признать, что корни твоего языка и культуры лежат за пределами национальных границ современных государств. Это своеобразный отказ от собственной идентичности и это очень сложно сделать. Но правда в том, что все языки и люди в этой части Евразии связаны между собой", — говорит Мартин Роббитс из Института истории человечества Макса Планка.

[ + – ] Распространение тарнсевразийских языков в Евразии Фото: wikipedia

Ход исследования

Ученые разработали набор данных словарных понятий для 98 языков, определили ядро ​​унаследованных слов, связанных с сельским хозяйством, и составили языковое генеалогическое древо.

По словам археолога Макса Хадсона, были изучены данные из 255 археологических памятников в Китае, Японии, Корее и на Дальнем Востоке России. Ученые определили сходство в керамике, каменных орудиях труда, и останках растений и животных.

Ученые выяснили, что земледельцы на северо-востоке Китая со временем начали выращивать не только просо, но и рис, и пшеницу. Это случилось после того, как эти популяции достигли Корейского полуострова примерно в 1300 году до н.э., а потом и Японии примерно после 1000 года до н.э.

Также ученые провели геномный анализ останков древних людей, которые жили на территории Северной и Восточной Азии еще 9500 лет назад.

Китайские языки произошли отдельно

[ + – ] распространение сино-тибетских языков в Азии Фото: wikipedia

По словам ученых, современные китайские языки возникли отдельно, хотя и аналогичным образом, с участием проса. По словам Роббитса, в то время как прародители трансевразийских языков выращивали один вид проса, основатели сино-тибетской языковой семьи выращивали другой вид проса примерно в то же время в районе реки Хуанхэ в Китае, что открыло путь для отдельного языкового распространения.

Напоминаем, что ученые выяснили из чего люди ткали одежду в эпоху неолита больше 8 тысяч лет назад.