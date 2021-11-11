"Батьками" багатьох сучасних мов були землероби з Китаю, — вчені

Дослідники знайшли витоки японської, корейської та турецької в землеробів, які вирощували просо на північному сході Китаю в епоху неоліту.

Нове дослідження показує, що мовна сім'я, до якої входять сучасні японська, корейська та турецька мови, поширилася по світу в основному через сільське господарство, повідомляє The Guardian.

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Учені провели лінгвістичні, генетичні й археологічні дослідження та дійшли висновку, що люди, які говорять японською, корейською, турецькою та монгольською мовами пов'язані з землеробами, які вирощували просо та жили на північному сході Китаю близько 9000 років тому. Результати дослідження підтверджують загальний генетичний родовід сотень мільйонів людей, які говорять транс'євразійськими мовами на території, яка простягається більш ніж на 8000 км.

Нові дані показують, що хлібороби після льодовикового періоду сприяли поширенню деяких основних мовних сімей світу. Просо було важливою ранньою культурою, коли мисливці-збирачі перейшли до сільськогосподарського способу життя.

98 мов

Існує 98 транс'євразійських мов. Сюди входять корейська, японська, різні тюркські мови в Європі, Середній Азії та Сибіру, а також різні монгольські мови та різні тунгуські мови в Маньчжурії та Сибіру.

За словами вчених, витоки цієї мовної родини належать до землеробів, які вирощували просо на північному сході Китаю. У міру переселення їхніх нащадків на північ, захід і схід, вони поширювали свою мову: і в Сибір, і на Корейський півострів, і на Японські острови.

"Досить складно визнати, що коріння твоєї мови та культури лежить за межами національних кордонів сучасних держав. Це своєрідна відмова від власної ідентичності, і це дуже складно зробити. Але правда в тому, що всі мови та люди в цій частині Євразії пов'язані між собою", — каже Мартін Роббітс із Інституту історії людства Макса Планка.

[ + – ] Поширення тарнс'євразійських мов у Євразії Фото: wikipedia

Хід дослідження

Учені розробили набір даних словникових понять для 98 мов, визначили ядро ​​успадкованих слів, пов'язаних із сільським господарством, і склали мовне генеалогічне дерево.

За словами археолога Макса Хадсона, були вивчені дані з 255 археологічних пам'яток у Китаї, Японії, Кореї та Далекому Сході Росії. Вчені визначили подібність у кераміці, кам'яних знаряддях праці та рештках рослин і тварин.

Учені з'ясували, що землероби на північному сході Китаю з часом почали вирощувати не лише просо, а й рис і пшеницю. Це сталося після того, як ці популяції досягли Корейського півострова приблизно в 1300 до н.е., а потім і Японії приблизно після 1000 року до н.е.

Також учені провели геномний аналіз останків давніх людей, які мешкали на території Північної та Східної Азії ще 9500 років тому.

Китайські мови виникли окремо

[ + – ] поширення сино-тибетських мов в Азії Фото: wikipedia

За словами вчених, сучасні китайські мови виникли окремо, хоч і аналогічним чином, за участю проса. За словами Роббітса, тоді як прабатьки транс'євразійських мов вирощували один вид проса, засновники сино-тибетської мовної сім'ї вирощували інший вид проса приблизно в той же час у районі річки Хуанхе в Китаї, що відкрило шлях для окремого мовного розповсюдження.

Нагадуємо, що вчені з'ясували, з чого люди ткали одяг в епоху неоліту понад 8 тисяч років тому.