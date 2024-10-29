Не знали про існування одне одної: сестри зустрілися після 39 років розлуки (відео)

Дві жінки були усиновлені різними родинами — в Бельгії та США. Однак пройшовши тест ДНК, вони нарешті зустрілися і тепер хочуть поїхати до Південної Кореї та знайти біологічних батьків.

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Сестри Дарра Ганна і Джи Вон Ха родом з Південної Кореї, яких усиновили в США та Бельгії відповідно, познайомилися одна з одною після того, як дізналися, що вони є родичками за допомогою тесту ДНК MyHeritage. Про історію возз'єднання пишуть журналісти видання Mirror.

На відео їх зустрічі видно, як дві жінки біжать одна до одної та обіймаються в аеропорту, побачившись вперше за 39 років. Компанія Korea Herald повідомила, як пара возз’єдналася завдяки простому електронному листу Джи Вон до Дарри, після чого пара розкрила емоційні подробиці своєї дуже заплутаної історії.

Медіа пише, що Джи Вон народилася в 1985 році, а її перші прийомі батьки з Кореї розлучилися через два роки. Потім дівчинку вдочерила бельгійська сім'я, яку жінка підозрює в скоєнні низці злочинів. Вона вважає, що її бельгійська родина використала фальсифіковані документи, щоб усиновити сімох камбоджійських дітей.

"Крадіжка особистих даних, незаконне перевезення та торгівля дітьми… Здається, мої батьки відіграли в цьому велику роль, і вони самі це організували та влаштували", — сказала Джи Вон.

Дарра розпочала цей шлях до возз’єднання ще у 2018 році, коли пройшла тест ДНК на вебсайті з пошуку предків. Спочатку були знайдені лише далекі родичі, але у 2024 році вона отримала неочікуване повідомлення. Раніше того ж року Джи Вон та її брат пройшли подібний тест і були здивовані, дізнавшись, що у неї є повноцінна біологічна сестра.

"Я була в шоці. Я трохи випила, перш ніж встигла написати електронного листа. Ми бачили возз’єднання по телевізору, ми чули про такі історії та про те, наскільки вони щасливі. Ми завжди бачимо цю частину, але ми ніколи не бачимо сум'яття, сумнівів і всіх неймовірних почуттів, які виникають після такого. А що буде далі? Що буде потім після великого моменту? Як це виглядатиме для нас?", — розповіла Джи Вон та додала, що зараз для сестер знайти одна одну — це "не лише велика та щаслива мить", а й водночас "розуміння та смуток від усього того, що ви пропустили разом".

ЗМІ пише, що зараз сестри планують найближчим часом відвідати Південну Корею. Вони сподіваються відшукати своїх біологічних батьків і дізнатися про їхню історію життя більше деталей.

Нагадаємо, Фокус розповідав історію двох сестер-близнючок з Китаю, які возз'єдналися через 30 років. Однак пізніше родички перестали спілкуватися, оскільки вони посварилися через гроші.

Також ми писали, що сестри-близнючки вийшли заміж за ідентичних братів. Зараз незвична сім'я ділиться цікавими подіями зі свого життя в Instagram, де на них підписано 322 тисячі осіб.