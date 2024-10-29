Не знали о существовании друг друга: сестры встретились после 39 лет разлуки (видео)

Две женщины были усыновлены разными семьями — в Бельгии и США. Однако пройдя тест ДНК, они наконец встретились и теперь хотят поехать в Южную Корею и найти биологических родителей.

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Сестры Дарра Анна и Джи Вон Ха родом из Южной Кореи, которых усыновили в США и Бельгии соответственно, познакомились друг с другом после того, как узнали, что они являются родственницами с помощью теста ДНК MyHeritage. Об истории воссоединения пишут журналисты издания Mirror.

На видео их встречи видно, как две женщины бегут друг к другу и обнимаются в аэропорту, увидевшись впервые за 39 лет. Компания Korea Herald сообщила, как пара воссоединилась благодаря простому электронному письму Джи Вон к Дарре, после чего пара раскрыла эмоциональные подробности своей очень запутанной истории.

Медиа пишет, что Джи Вон родилась в 1985 году, а ее первые приемные родители из Кореи развелись через два года. Затем девочку удочерила бельгийская семья, которую женщина подозревает в совершении ряда преступлений. Она считает, что ее бельгийская семья использовала фальсифицированные документы, чтобы усыновить семерых камбоджийских детей.

"Кража личных данных, незаконная перевозка и торговля детьми... Кажется, мои родители сыграли в этом большую роль, и они сами это организовали и устроили", — сказала Джи Вон.

Дарра начала этот путь к воссоединению еще в 2018 году, когда прошла тест ДНК на вебсайте по поиску предков. Сначала были найдены только дальние родственники, но в 2024 году она получила неожиданное сообщение. Ранее в том же году Джи Вон и ее брат прошли подобный тест и были поражены, узнав, что у нее есть полноценная биологическая сестра.

"Я была в шоке. Я немного выпила, прежде чем успела написать электронное письмо. Мы видели воссоединение по телевизору, мы слышали о таких историях и о том, насколько они счастливы. Мы всегда видим эту часть, но мы никогда не видим смятения, сомнений и всех невероятных чувств, которые возникают после такого. А что будет дальше? Что будет потом после великого момента? Как это будет выглядеть для нас?", — рассказала Джи Вон и добавила, что сейчас для сестер найти друг друга — это "не только большой и счастливый момент", но и одновременно "понимание и грусть от всего того, что вы пропустили вместе".

СМИ пишет, что сейчас сестры планируют в ближайшее время посетить Южную Корею. Они надеются отыскать своих биологических родителей и узнать больше об их истории жизни больше деталей.

Напомним, Фокус рассказывал историю двух сестер-близняшек из Китая, которые воссоединились спустя 30 лет. Однако позже родственницы перестали общаться, поскольку они поссорились из-за денег.

Также мы писали, что сестры-близняшки вышли замуж за идентичных братьев. Сейчас необычная семья делится интересными событиями из своей жизни в Instagram, где на них подписано 322 тысячи человек.