В 160 тыс. световых лет от Земли. Впервые найдена молодая черная дыра вне Млечного Пути

Ученые использовали новый метод для обнаружения небольших черных дыр, которых не так просто найти.

С помощью Очень Большого Телескопа Европейской южной обсерватории, ученые нашли небольшую черную дыру за пределами Млечного Пути. Они использовали новый метод обнаружения, изучив, как черная дыра влияет на звезду, которая находится очень близко к дыре, сообщает Phys.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Астрономы обнаружили новый объект в звездном скоплении NGC 1850, которое находится на расстоянии около 160 тысяч световых лет от нас в Большом Магеллановом Облаке.

"Мы изучили влияние черной дыры на близлежащую звезду и таким образом смогли ее идентифицировать не напрямую. Теперь можно найти такие же небольшие черные дыры и в других местах", — говорит Сара Сарачино из Ливерпульского университета Джона Мура в Великобритании.

Маленькая черная дыра

Эта небольшая черная дыра, она имеет массу в 11 раз превышающую массу нашего Солнца. Обнаружить ее удалось из-за ее гравитационного влияния на звезду весом в 5 масс Солнца, которая вращается вокруг дыры.

Астрономам раньше удавалось найти подобные маленькие черные дыры с помощью рентгеновского излучения, которое появляется при поглощении вещества или с помощью гравитационных волн, которые появляются при слиянии двух черных дыр или слиянии черных дыр с нейтронными звездами. Но большинство черных дыр, которые имеют массы звезд, невозможно обнаружить таким образом.

[ + – ] Рассеянное звездное скопление NGC 1850 Фото: wikipedia

Такие черные дыры сложно обнаружить

"Большую часть таких черных дыр можно обнаружить только из-за их влияния на звезды. Когда они образуют систему с близкой к себе звездой, эти дыры будут влиять на ее движение и таким образом их можно идентифицировать с помощью сложных приборов", — говорит Стефан Драйцлер из Геттингенского университета в Германии.

Важно отметить, что эту черную дыру впервые обнаружили в молодом звездном скоплении. Возраст NGC 1850 оценивается в 100 млн лет, а это по меркам Вселенной, небольшой отрезок времени.

[ + – ] Поглощение звезды черной дырой. Иллюстрация. Фото: newscientist.com

Используя данные Очень Большого Телескопа удалось обнаружить звезду, которая имела необычное движение, поэтому ученые пришли к выводу, что на нее влияет именно маленькая черная дыра. Данные космического телескопа Хаббл позволили подтвердить эти выводы и измерить массу звезды и черной дыры.

Если использовать этот метод в похожих звездных скоплениях, можно найти еще больше молодых черных дыр и понять их эволюцию, говорят ученые.

Напоминаем, ученые пришли к выводу, что Вселенная расширяется, а вместе с ней растут и черные дыры.

Фокус писал о том, что астрономы нашли объяснение происхождения некоторых гамма-излучений — это "спящие" черные дыры.

Напоминаем, что астрономам удалось обнаружить новый тип черных дыр.