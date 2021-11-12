За 160 тис. світлових років від Землі. Вперше знайдено молоду чорну діру поза Чумацьким Шляхом

Вчені використали новий метод для виявлення невеликих чорних дір, які не так просто знайти.

За допомогою Дуже Великого Телескопа Європейської південної обсерваторії вчені знайшли невелику чорну діру за межами Чумацького Шляху. Вони використали новий метод виявлення, вивчивши, як чорна діра впливає на зірку, яка знаходиться дуже близько до діри, повідомляє Phys.

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Астрономи виявили новий об'єкт у зоряному скупченні NGC 1850, яке знаходиться на відстані близько 160 тисяч світлових років від нас у Великій Магеллановій Хмарі.

"Ми вивчили вплив чорної діри на прилеглу зірку і таким чином змогли її ідентифікувати не безпосередньо. Тепер можна знайти такі ж невеликі чорні діри і в інших місцях", — каже Сара Сарачіно з університету Ліверпуля Джона Мура у Великобританії.

Маленька чорна діра

Ця невелика чорна діра має масу в 11 разів, що перевищує масу нашого Сонця. Виявити її вдалося через її гравітаційний вплив на зірку вагою 5 мас Сонця, яка обертається навколо діри.

Астрономам раніше вдавалося знайти подібні маленькі чорні діри за допомогою рентгенівського випромінювання, яке з'являється при поглинанні речовини або за допомогою гравітаційних хвиль, які з'являються при злитті двох чорних дір або злитті чорних дір з нейтронними зірками. Але більшість чорних дір, які мають маси зірок, неможливо виявити таким чином.

[ + – ] Розсіяне зоряне скупчення NGC 1850 Фото: wikipedia

Такі чорні діри важко знайти

"Більшість таких чорних дір можна виявити тільки через їх вплив на зірки. Коли вони утворюють систему з близькою до себе зіркою, ці діри впливатимуть на її рух і таким чином їх можна ідентифікувати за допомогою складних приладів", — каже Стефан Драйцлер з Геттінгенського університету в Німеччині.

Важливо зазначити, що цю чорну діру вперше виявили у молодому зоряному скупченні. Вік NGC 1850 оцінюється в 100 млн. років, а це за мірками Всесвіту, невеликий відрізок часу.

[ + – ] Поглинання зірки чорною дірою. Ілюстрація. Фото: newscientist.com

Використовуючи дані Дуже Великого Телескопа, вдалося виявити зірку, яка мала незвичайний рух, тому вчені дійшли висновку, що на неї впливає саме маленька чорна діра. Дані космічного телескопа Хаббл дозволили підтвердити ці висновки та виміряти масу зірки та чорної діри.

Якщо використовувати цей метод у схожих зоряних скупченнях, можна знайти ще більше молодих чорних дір і зрозуміти їхню еволюцію, кажуть вчені.

Нагадуємо, вчені дійшли висновку, що Всесвіт розширюється, а разом з ним ростуть і чорні діри.

Фокус писав про те, що астрономи знайшли пояснення походження деяких гамма-випромінювань — це "сплячі" чорні діри.

Нагадуємо, що астрономам вдалося виявити новий тип чорних дір.