В Юпитер врезался второй за два месяца астероид: астрономы пытаются понять, что происходит

Космические камни продолжают падать на Юпитер и оставляют яркие вспышки, благодаря которым можно заметить эти события. Но это удается не всегда.

За 2 месяца в Юпитер врезались два астероида, которые удалось увидеть, а это достаточно сложно сделать. Обычно астрономам удается обнаружить максимум один астероид, падающий на Юпитер, за 2 года. Недавно астрономы стали свидетелями очередного падения, сообщает Space.

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Столкновение астероида с Юпитером все же проще увидеть, как минимум по двум причинам: он огромный и у него сильная гравитация, которая притягивает космические камни чаще, чем планеты меньших размеров. Недавнее столкновение астероида с Юпитером обнаружил Ко Аримацу из Киотского университета в Японии.

"Когда я обнаружил вспышку после удара, я был удивлен. Либо мне повезло, либо астероиды чаще врезаются в Юпитер, чем мы думали", — говорит Аримацу.

Через 28 часов после удара астероида, космический аппарат "Юнона" пролетел над местом столкновения на высоте чуть больше 2 тысячи километров и подтвердил своим снимком, что столкновение все же было.

[ + – ] Вспышка от столкновения с астероидом в сентябре 2021 года (в центре слева), которую удалось обнаружить астрономам Фото: Space.com

Маленький астероид

Астрономы предполагают, что объект был небольшого размера, шириной всего несколько десятков метров, поэтому он не оставил значительных следов в атмосфере. Рикардо Уэсо, астроном из Университета Страны Басков в Испании, который также наблюдал за падением астероида на Юпитер, говорит, что такие объекты очень трудно обнаружить и ученым просто повезло.

"Мы не знаем, сколько миллионов объектов такого размера существует в Солнечной системе, но мы считаем, что их десятки миллионов или даже сотни миллионов такого небольшого размера", — говорит Уэсо.

По оценкам астрономов, ежегодно на Юпитер падает как минимум около 20 космических объектов. Но не все они могут быть обнаружены астрономами. Только вспышки, которые они оставляют после себя дают возможность ученым изучить эти мельчайшие астероиды.

Самое известное столкновение с Юпитером

Самым известным столкновением с Юпитером было столкновение 19 фрагментов кометы Шумейкеров — Леви 9 в 1994 году. Ученые обнаружили объект достаточно рано, чтобы увидеть, как массивная гравитация планеты разорвала его на части. Обломки кометы, после взрыва, оставили свой след на Юпитере в виде темного пятна в облаках размером больше Земли, которое было видно в течение нескольких месяцев.

[ + – ] Темные пятна в атмосфере Юпитера - это следы от обломков кометы Шумейкеров — Леви 9 Фото: wikipedia

"Астероиды и кометы сталкивались с Юпитером в течение последних сотен миллионов лет, и они приносят с собой различные виды вещества в атмосферу Юпитера, в некотором смысле они загрязняют его атмосферу", — говорит Уэсо.

По словам ученых с тех пор ни один объект, столкнувшись с Юпитером, не оставил столь заметных следов в атмосфере.

Напоминаем, космический аппарат "Юнона" заглянул под облака Юпитера и нашел там земное явление.