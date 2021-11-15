У Юпітер врізався другий за два місяці астероїд: астрономи намагаються зрозуміти, що відбувається

Космічні камені продовжують падати на Юпітер і залишають яскраві спалахи, завдяки яким можна помітити ці події. Але це вдається не завжди.

За 2 місяці в Юпітер врізалися два астероїди, які вдалося побачити, а це досить складно зробити. Зазвичай астрономам вдається виявити щонайбільше один астероїд, що падає на Юпітер, за 2 роки. Нещодавно астрономи стали свідками чергового падіння, повідомляє Space.

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Зіткнення астероїда з Юпітером все ж таки простіше побачити, як мінімум із двох причин: він величезний і в нього сильна гравітація, яка притягує космічні камені частіше, ніж планети менших розмірів. Недавнє зіткнення астероїда з Юпітером виявив Ко Арімацу з Кіотського університету в Японії.

"Коли я виявив спалах після удару, я був здивований. Або мені пощастило, або астероїди частіше врізаються в Юпітер, ніж ми думали", — каже Арімацу.

Через 28 годин після удару астероїда космічний апарат "Юнона" пролетів над місцем зіткнення на висоті трохи більше 2 тисяч кілометрів і підтвердив своїм знімком, що зіткнення все ж таки було.

[ + – ] Спалах від зіткнення з астероїдом у вересні 2021 року (у центрі зліва), який вдалося виявити астрономам Фото: червоточина

Маленький астероїд

Астрономи припускають, що об'єкт був невеликого розміру, завширшки лише кілька десятків метрів, тому він не залишив значних слідів у атмосфері. Рікардо Уесо, астроном із Університету Країни Басків в Іспанії, який також спостерігав за падінням астероїда на Юпітер, каже, що такі об'єкти дуже важко виявити і вченим просто пощастило.

"Ми не знаємо, скільки мільйонів об'єктів такого розміру існує в Сонячній системі, але ми вважаємо, що їх десятки мільйонів або навіть сотні мільйонів такого невеликого розміру", — каже Уесо.

За оцінками астрономів, щороку на Юпітер падає щонайменше близько 20 космічних об'єктів. Не всі вони можуть бути виявлені астрономами. Тільки спалахи, які вони залишають після себе, дають можливість ученим вивчити ці найдрібніші астероїди.

Найвідоміше зіткнення з Юпітером

Найвідомішим зіткненням із Юпітером було зіткнення 19 фрагментів комети Шумейкерів — Леві 9 у 1994 році. Вчені виявили об'єкт досить рано, щоб побачити, як потужна гравітація планети розірвала його на частини. Уламки комети, після вибуху, залишили свій слід на Юпітері у вигляді темної плями у хмарах розміром більше за Землю, яку було видно протягом декількох місяців.

[ + – ] Темні плями в атмосфері Юпітера — це сліди від уламків комети Шумейкерів — Леві. Фото: wikipedia

"Астероїди та комети стикалися з Юпітером протягом останніх сотень мільйонів років, і вони приносять із собою різні види речовини в атмосферу Юпітера, у певному сенсі вони забруднюють його атмосферу", — каже Уесо.

За словами вчених, відтоді жоден об'єкт, зіткнувшись із Юпітером, не залишив таких помітних слідів в атмосфері.

Нагадуємо, космічний апарат "Юнона" заглянув під хмари Юпітера та знайшов там земне явище.