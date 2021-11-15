Гнев из недр Земли. Ученые раскрыли причину краха династий в Китае за последние 2 тыс. лет

Согласно исследованию, извержения вулканов могли способствовать краху династий в Китае за последние 2000 лет, временно охладив климат и сказавшись на сельском хозяйстве.

В новом исследовании ученые из Ратгерского университета в штате Нью-Джерси восстановили магнитуду 156 извержений вулканов начиная с 1 года н.э. по 1915 год, изучив повышенный уровень сульфатов в ледяных кернах из Гренландии и Антарктиды. Они также проанализировали историю 68 китайских династий и исследовали войны, которые случились на территории страны в период между 850 и 1911 годами, сообщает Forbes.

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"Нам впервые удалось подтвердить тот факт, что крах династий в Китае за последние 2000 лет был более вероятным в годы после извержений вулканов", — говорит Алан Робок из Ратгерского университета.

Изменение климата из-за извержений

В результате извержения вулканов в верхние слои атмосферы может попасть миллионы тонн диоксида серы, которые образуют огромные облака серной кислоты, а те в свою очередь отражают солнечный свет и в результате снижается средняя температура на поверхности планеты на многие годы после извержения. Более холодный климат приводит к появлению более слабых муссонов, и выпадает меньшее количество осадков на территории Азии.

По словам ученых это могло стать причиной следующих событий:

Климат стал прохладнее;

Сокращение осадков привело к частым засухам;

Это в свою очередь привело к гибели домашнего скота;

Также усилилась деградация сельскохозяйственных земель;

Урожаи стали больше страдать от сельскохозяйственных вредителей.

[ + – ] Извержение вулкана Тунгурауа в Еквадоре в 2016 году Фото: BBC

"Если добавить сюда войны и военные конфликты, то вероятность падения правящей династии более вероятна. С другой стороны, именно проблемы с урожаем могли стать причиной этих конфликтов, и это также увеличивало шанс на скорый крах династии", — говорят ученые.

Ученые говорят, что даже небольшие извержения могли стать причиной краха династий, когда к моменту климатического изменения политическое и социально-экономическое напряжение в обществе было на высоком уровне. А действительно крупные извержения могли привести к краху династий даже без такой "подготовленной почвы".

Естественно, ученые не исключают влияния на крах династий и таких дополнительных факторов, как плохое управление и коррупция.

Будущие извержения вулканов могут стать причиной подобных событий

По результатам исследования, ученые говорят о необходимости быть готовыми к извержениям вулканов в будущем, особенно в странах с невысоким уровнем дохода населения и ограниченным доступом к ресурсам. Извержения вулканов в прошлом и в начале этого века, были меньше, чем многие извержения во времена императорского Китая, говорят ученые.

Тем не менее умеренные извержения, возможно, способствовали засухе в африканском регионе Сахель – это саванный регион, который является переходом между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге. В 1970–1990-х годах засухи стали причиной гибели около 250 000 человек и появлению 10 млн беженцев в этом экономически нестабильном регионе.

Ученые утверждают, что будущие крупные извержения вулканов в сочетании с современным изменением климата могут серьезно повлиять на сельское хозяйство в некоторых из самых густонаселенных и наиболее экономически нестабильных регионов Земли.

Напоминаем, что по словам ученых, 75 млн лет назад вулканы погрузили Антарктиду в огненный ад.