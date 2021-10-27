Вулканы погрузили Антарктиду в огненный ад около 75 млн лет назад, – ученые

Данное открытие расширяет знания о возникновении лесных пожаров в меловом периоде, показывая, что такие эпизоды были более частыми, чем предполагалось ранее.

Согласно исследованию международной группы ученых, 75 млн лет назад Антарктида была охвачена лесными пожарами. К такому выводу эксперты пришли, обнаружив окаменелые растения со следами древесного угля, относящиеся к тому времени, когда динозавры еще бродили по Земле, пишет Remo news.

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Некогда густые леса на острове Джеймс Росс были сожжены во время верхнего мела (второй отдел меловой системы, датируемый от 100 до 66 млн лет назад). По мнению экспертов, главной причиной этого события могла быть вулканическая активность, вызванная тектоническими процессами.

Остров Джеймс Росс — остров вулканического происхождения, расположенный рядом с западной оконечностью Антарктического полуострова.

Как предполагают ученые, фрагменты древесного угля являются сгоревшими голосеменными деревьями — группой растений, которая включает хвойные деревья, саговники, гинкго и гнетовидные.

Лесные пожары мелового периода были глобальным событием, которое охватило почти все континенты, однако новое исследование ученых показывает, что эти пожары достигали юга вплоть до Антарктиды.

[ + – ] Окаменевший кусок древесного угля рядом с монетой

Миллионы лет назад Антарктида была настоящим лесным раем. Она имела много цветущей растительности, однако вулканы превратили этот рай в непригодный для жизни ад.

Ведущий автор исследования и палеобиолог из Федерального университета Пернамбуку в Ресифи (Бразилия) Флавиана Хорхе де Лима отметила, что данное открытие расширяет знания о возникновении лесных пожаров в меловом периоде, показывая, что такие эпизоды были более распространены, чем предполагалось ранее.

Стоит отметить, что окаменелые образцы анализировались под стереомикроскопом — оптическим микроскопом, работающим по принципу отраженного от исследуемого объекта света. С его помощью ученые смогли заглянуть глубоко внутрь окаменевших растений и найти подтверждения тому, что образцы были обуглены.

"Во время мелового периода в Антарктиде наблюдалась интенсивная вулканическая активность, вызванная тектоническими процессами. Об этом свидетельствует наличие окаменелостей в пластах, связанных с выпадением пепла. Вполне вероятно, что эта вулканическая активность приводила к палеопожарам, в результате которых образовывался древесный уголь", — заключили исследователи.