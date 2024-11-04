65% тропических лесов на Земле утрачены: найден способ "воскресить" 215 млн гектаров леса

Исследователи считают, что огромное количество леса, сопоставимое с территорией Мексики легко можно восстановить — людям не придется ничего делать.

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Повышение средней глобальной температуры и уровня моря — не единственные проблемы с которыми сталкивается мир. Чтобы освободить место для развития человека, в том числе сельского хозяйства, дорог и урбанизации, во всем мире было утрачено около 65% площади тропических лесов. В то же время вырубка лесов способствовала климатическому кризису и потере биоразнообразия, пишет PHYS.org.

Отметим, что леса также являются "зелеными легкими планеты", поглощающими и хранящими углерод в больших количествах, а также производящими кислород, необходимый для поддержания жизни на планете. Ученые годами ищут способы восстановления утраченных лесов и новое исследование предоставляет любопытные результаты: около 215 миллионов гектаров леса, что соответствует площади Мексики и даже больше, могут восстановиться сами по себе естественным путем и без дорогостоящей ручной посадки.

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Исследователи отмечают, что восстановление такой территории леса позволило бы нам компенсировать около 23,4 гигатонн глобальных выбросов углерода в течение следующих трех десятилетий. Для сравнения, это около 50 лет выбросов углерода в Австралии.

Известно, что обширное и эффективное восстановление лесов имеет решающее значение для смягчения последствий изменения климата и сохранения биоразнообразия. В результате сегодня человечеству жизненно важно найти экономически эффективные способы получения и сохранения большого количества деревьев в земле. Одним из наиболее эффективных, по мнению ученых — позволить лесам просто расти самостоятельно. Однако это невозможно на всех обезлесенных землях, поскольку для этого подхода необходимы определенные экологические условия.

В новом исследовании ученые рассмотрели регионы, где естественное возобновление, скорее всего, будет успешным из-за окружающих условий окружающей среды. Авторы исследования отмечают, что естественное возобновление важно, более того, порой оно намного лучше, чем ручная посадка деревьев, которая включает в себя расходы на саженцы, ручной труд, удобрение и уход.

Проблема заключается в том, то использование ручных методов в деградировавших ландшафтах может быть дорогостоящим и не слишком эффективным с точки зрения естественного биоразнообразия и поддержания нормального функционирования водных систем.

В то же время естественное возобновление является менее затратной альтернативой. Простыми словами, ученые предлагают позволить лесам расти самостоятельно или с тщательно спланированным и ограниченны вмешательством человека. Методы естественного лесовозобновления часто имеют лучший долгосрочный успех и результаты биоразнообразия, чем полностью ручная посадка деревьев.

В каких регионах возможно естественное лесовозобновления

До сих пор ученые не понимали, как обнаружить области, еде естественное лесовозобновление наиболее вероятно. Все это, увы, затрудняло реализацию крупномасштабных проектов естественного лесовозобновления.

В новом исследовании ученые смогли определить эти области. По словам команды, они сосредоточились на тропических лесных регионах, так как они особенно важны: они имеют богатое биоразнообразие, а также предоставляют людям обширные экономические, культурные и рекреационные услуги. Еще одним преимуществом является то, что эти типы лесов растут значительно быстрее других, а также они намного крупнее.

Авторы исследования отмечают, что существует несколько факторов, указывающих на то, что лес пригоден для естественного восстановления, а именно:

количество окружающего леса;

расстояние до существующего леса;

содержание органического углерода в почве.

Результаты указывают на то, что подходящие территории встречаются в:

98 миллионах гектаров в Неотропиках (включая многие районы в Южной и Центральной Америке);

90 миллионах гектаров в Индо-Малайских тропиках (включая многие районы в Юго-Восточной Азии, Малайзии и Индии);

25,5 миллиона гектаров на континенте Африка;

При этом до 52% естественного восстановления может произойти всего в пяти странах:

Бразилия;

Индонезия;

Китай;

Мексика;

Колумбия.

В целом авторы исследования настаивают, что естественное восстановление лесов имеет целый ряд преимуществ, в том числе: дешевизна и эффективность. Оно может помочь смягчить последствия изменения климата и помочь странам достичь своих целей по сокращению выбросов. Кроме того, естественное восстановление лесов позволит сохранить биоразнообразие, регулирование водных ресурсов, снижение эрозии и повышение устойчивости экосистем.

Ранее Фокус писал о том, что леса-призраки захватывают Землю: их продвижение вглубь запечатлели спутники NASA.