65% тропічних лісів на Землі втрачено: знайдено спосіб "воскресити" 215 млн гектарів лісу

Дослідники вважають, що величезну кількість лісу, яку можна порівняти з територією Мексики, легко можна відновити — людям не доведеться нічого робити.

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Підвищення середньої глобальної температури та рівня моря — не єдині проблеми, з якими стикається світ. Щоб звільнити місце для розвитку людини, зокрема сільського господарства, доріг та урбанізації, у всьому світі було втрачено близько 65% площі тропічних лісів. Водночас вирубка лісів сприяла кліматичній кризі та втраті біорізноманіття, пише PHYS.org.

Зазначимо, що ліси також є "зеленими легенями планети", що поглинають і зберігають вуглець у великих кількостях, а також виробляють кисень, необхідний для підтримки життя на планеті. Вчені роками шукають способи відновлення втрачених лісів і нове дослідження надає цікаві результати: близько 215 мільйонів гектарів лісу, що відповідає площі Мексики та навіть більше, можуть відновитися самі по собі природним шляхом і без дорогої ручної посадки.

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Дослідники зазначають, що відновлення такої території лісу дало б нам змогу компенсувати близько 23,4 гігатонни глобальних викидів вуглецю протягом наступних трьох десятиліть. Для порівняння, це близько 50 років викидів вуглецю в Австралії.

Відомо, що велике й ефективне відновлення лісів має вирішальне значення для пом'якшення наслідків зміни клімату та збереження біорізноманіття. У результаті сьогодні людству життєво важливо знайти економічно ефективні способи отримання та збереження великої кількості дерев у землі. Одним із найефективніших, на думку вчених, є дозволити лісам просто рости самостійно. Однак це неможливо на всіх збезлісених землях, оскільки для цього підходу необхідні певні екологічні умови.

У новому дослідженні вчені розглянули регіони, де природне відновлення, найімовірніше, буде успішним через навколишні умови навколишнього середовища. Автори дослідження зазначають, що природне відновлення важливе, ба більше, часом воно набагато краще, ніж ручне висаджування дерев, що передбачає витрати на саджанці, ручну працю, добриво та догляд.

Проблема полягає в тому, що використання ручних методів у ландшафтах, що деградували, може бути дорогим і не надто ефективним з погляду природного біорізноманіття та підтримання нормального функціонування водних систем.

Водночас природне відновлення є менш витратною альтернативою. Простими словами, вчені пропонують дозволити лісам рости самостійно або з ретельно спланованим та обмеженим втручанням людини. Методи природного лісовідновлення часто мають кращий довгостроковий успіх та результати біорізноманіття, ніж повністю ручна посадка дерев.

У яких регіонах можливе природне лісовідновлення

Досі вчені не розуміли, як виявити області, де природне лісовідновлення найбільш імовірне. Усе це, на жаль, ускладнювало реалізацію великомасштабних проєктів природного лісовідновлення.

У новому дослідженні вчені змогли визначити ці області. За словами команди, вони зосередилися на тропічних лісових регіонах, оскільки вони особливо важливі: вони мають багате біорізноманіття, а також надають людям великі економічні, культурні та рекреаційні послуги. Ще однією перевагою є те, що ці типи лісів ростуть значно швидше за інші, а також вони набагато більші.

Автори дослідження зазначають, що існує кілька факторів, які вказують на те, що ліс придатний для природного відновлення, а саме:

кількість навколишнього лісу;

відстань до наявного лісу;

вміст органічного вуглецю в ґрунті.

Результати вказують на те, що відповідні території зустрічаються в:

98 мільйонів гектарів у Неотропіках (включно з багатьма районами в Південній і Центральній Америці);

90 мільйонів гектарів в Індо-Малайських тропіках (включно з багатьма районами в Південно-Східній Азії, Малайзії та Індії);

25,5 мільйона гектарів на континенті Африка;

При цьому до 52% природного відновлення може відбутися всього в п'яти країнах:

Бразилія;

Індонезія;

Китай;

Мексика;

Колумбія.

Загалом автори дослідження наполягають, що природне відновлення лісів має цілу низку переваг, зокрема: дешевизну та ефективність. Воно може допомогти пом'якшити наслідки зміни клімату і допомогти країнам досягти своїх цілей зі скорочення викидів. Крім того, природне відновлення лісів дасть змогу зберегти біорізноманіття, регулювання водних ресурсів, зниження ерозії та підвищення стійкості екосистем.

Раніше Фокус писав про те, що ліси-привиди захоплюють Землю: їхнє просування вглиб зафіксували супутники NASA.