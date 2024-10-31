Ліси-привиди захоплюють Землю: їхнє просування вглиб зафіксували супутники NASA (фото)

Дослідники зафіксували, як дерева-привиди просуваються від прибережних зон углиб континенту.

Related video

Підйом рівня моря й антропогенна зміна клімату, а також інші чинники призводять до того, що прибережні дерева гинуть на тому ж місці, де ростуть. Останнім часом через тривале нагрівання планети ситуація лише погіршилася, внаслідок чого ліси-привиди лише розростаються, ніби цвіль, по поверхні Землі, пише Gizmodo.

Просування лісів-примар настільки стрімке і масштабне, що супутники NASA Earth Observatory зафіксували його поширення вглиб континенту в Північній Кароліні з космосу. На страшних знімках показано повільне поширення лісу-примари вздовж ділянки узбережжя в Національному заповіднику дикої природи Алігатор-Ривер.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відомо, що цей регіон покритий лісами лисих кипарисів, але за останні два десятиліття деякі з цих дерев стали ще більш лисими, ніж будь-коли раніше. Простими словами, дерева просто загинули, позбувшись кори, але продовжують стояти на тому ж місці. Через це їх прозвали деревами-привидами.

Ліси-привиди в Північній Кароліні 2005 року Фото: Черное море

Дослідники зазначають, що ліси-привиди виникають, коли великі групи дерев гинуть, часто через солону воду. Саме в цьому криється причина того, що більшість лісів-привидів розташовані вздовж узбереж, де дерева, які потребують прісної води, стикаються з припливом солоної води, яка їх душить.

Знімки лісу-примари були зроблені супутниками NASA Landsats 5 і 9 у 2005 і 2024 роках і показують поширення лісу за останні майже 20 років. Дослідники виявили, що в період з 1985 до 2019 року близько 11% земель у заповіднику стали лісами-примарами.

Ліси-привиди в Північній Кароліні у 2024 році Фото: Черное море

Одним з основних чинників, за словами екологины з Університету Дюка Емілі Бернхардт, є підвищення рівня моря. Дані свідчать про те, що районі Північної Кароліни, де було зроблено фото, рівень моря підвищується приблизно на 3-4 міліметри на рік. Це може здатися несуттєвим, але це втричі швидше, ніж у середньому по земній кулі.

Дослідники зазначають, що на супутникових знімках також можна побачити, як наслідки зміни клімату стикаються з діяльністю людини. Наприклад, болота з часом здатні змінити своє місце розташування в міру підвищення рівня моря, проте кипарисовим лісам просто нікуди подітися. Річ у тім, що ліси вже затиснуті сільськогосподарськими угіддями та іншими об'єктами — простіше кажучи, у них просто немає шансу на виживання.

Примарний ліс у 2019 році Фото: Duke University

Однак прямого зв'язку між зміною клімату і примарним лісом у заповіднику немає. Як зазначено в пресрелізі NASA, велике вимирання сталося 2011 року після посухи та урагану Айрін, який змусив солону воду проникнути всередину країни.

Раніше Фокус писав про те, що дороги-привиди, яких не повинно бути, в 7 разів довші за офіційні.