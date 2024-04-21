Дороги-привиди, яких не повинно бути, у 7 разів довші за офіційні: це вбиває легені Землі

Дослідники спробували нанести на мапу всі наявні дороги у світі й були шоковані масштабами неофіційних доріг.

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Наша планета величезна, і її континенти поцятковані дорогами: деякі з них офіційні, а інші — ні. У новому дослідженні вчені спробували нанести на карту всі наявні дороги й були приголомшені масштабами незаконних або неформальних стежок, і це лише в одній частині світу, пише Science Alert.

Команда з Австралії та Індонезії використовувала супутникові знімки, щоб виміряти 1,37 мільйона кілометрів доріг у Південно-Східній Азії, де розташована найбільша кількість тропічних лісів за межами Амазонки та басейну Конго.

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Результати дослідження виявилися вельми дивовижними: учені виявили, що на тілі Землі значно більше "доріг-привидів", ніж ми могли б припустити раніше. Фактично результати вказують на те, що в цій частині світу неофіційні дороги фактично в 3-7 разів довші, ніж дороги, офіційно зареєстровані в міжнародних базах.

Найстрашнішим виявилося те, що в околицях цих доріг, що офіційно не існують, різко зросла вирубка лісів. Автори дослідження зазначають, що результати мають тривожний вигляд, оскільки фактично відображають лише одну частину світу.

За словами співавтора дослідження, еколога з Університету Джеймса Кука Джейдена Енгерта, фактично їхня з колегами робота показала, що кількість погано вивчених доріг-привидів є однією з найсерйозніших прямих загроз тропічним лісам. Це особливо важливо в умовах кліматичної кризи, коли світові необхідно стримувати вирубку лісів, щоб досягти своїх цілей щодо захисту біорізноманіття й уникнути небезпечних переломних моментів, здатних привести планету до катастрофи.

Під час дослідження в дослідженні взяли участь понад 200 осіб, їм знадобилося понад 7000 годин, щоб вручну нанести на карту дороги, які вони виявили на супутникових знімках. Команда також виявила велику мережу неофіційних доріг, що перетинають острови Борнео, Суматра та Нова Гвінея. У результаті загальна довжина доріг-привидів склала 1,37 мільйона кілометрів — у 3-6,6 разу більше, ніж зареєстровано офіційно.

Автори дослідження стверджують, у світі існують регіони, де на мапу нанесено менше ніж 5% доріг. За словами команди, до групи доріг-привидів увійшли дороги, розчищені бульдозерами через незаймані тропічні ліси (близько третини), неофіційні дороги на плантаціях пальмової олії — від 35% до 45%.

Автори дослідження зазначають, що у світі існує значно більше доріг-привидів, ніж ми могли б припустити. Але головна загроза полягає в тому, що їх існування безпосередньо загрожує місцевим лісам і біорізноманіттю. Ба більше, учені вважають, що люди просто недооцінюють вплив людини на ці території.

Подальший аналіз супутникових знімків за період із 1985 по 2020 рік показав, що будівництво доріг "майже завжди" передувало зникненню лісів. Приблизно в 92% із 12 вивчених районів, кожен площею приблизно 400 квадратних кілометрів, прилеглий ліс було вирубано під час будівництва доріг або незабаром після їхньої появи.

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