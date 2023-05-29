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Наче клубок завдовжки 21 млн кілометрів. Вчені порахували, скільки доріг огортають Землю

дороги, скільки доріг на планеті, скільки доріг у всьому світі
Фото: Python Maps | Вчені склали карту всіх доріг у світі

У новому дослідженні вчені склали карту всіх доріг, що оперізують земну кулю — від великих автомагістралей до сільських доріг.

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Більшість з нас люблять мандрувати й із задоволенням би поїхали у захопливу пригоду на авто. Однак, хто насправді замислювався над тим, скільки кілометрів доріг оперізують земну кулю? У новому дослідженні вчені порахували протяжність усіх доріг у світі, пише Visual Capitalist.

Щоб допомогти візуалізувати, скільки насправді займають усі дороги у світі, Адам Сімінгтон із PythonMaps створив захопливу карту для Visual Capitalist, яка відображає всі дороги світу у різних куточках на будь-якому континенті. Дивним виявилося те, що насправді понад 14% усіх доріг перебувають у США.

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За словами Сімінгтона, для створення глобальної карти доріг Землі він використав проєкт Global Roads Inventory Project, який поєдную дані від:

  • урядів;
  • науково-дослідних інститутів;
  • громадських організацій;
  • краудсорсингових ініціатив.
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Для створення карти використали проект Global Roads Inventory Project
Фото: Python Maps

Під час дослідження всі дороги були умовно поділені на чотири групи та забарвлені у відповідний колір. Наприклад:

  • головні дороги (багатосмугові автомагістралі) — білий колір;
  • другорядні дороги (асфальтовані з інтенсивним рухом) – жовтий;
  • дороги другорядного значення (асфальтовані або ґрунтові житлові) та дороги місцевого значення – червоний.
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При розбивці дорожніх мереж за типами Китай опинився першим у списку основних доріг
Фото: Python Maps

Дослідники зазначають, що подібна карта доріг усього світу дозволяє вивчити взаємозв'язок між дорожньою інфраструктурою, розвитком, багатством і розподілом населення. Отримані дані свідчать про те, що близько 21 мільйона кілометрів доріг огортають нашу земну кулю, зокрема близько 3 мільйонів з них перебувають у США. Цікаво, що це майже вдвічі більше, ніж у Китаї — 1,7 мільйона кілометрів, і втричі більше, ніж в Індії – майже один мільйон кілометрів.

До речі, найменша протяжність доріг зафіксована у маленькій тихоокеанській острівній країні Палау — лише 18 кілометрів. До того ж мінімальну протяжність доріг зафіксовано на острові Норфолк — лише 10 кілометрів.

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Франція, Німеччина, Італія та Великобританія яскраво світяться сумішшю білого та жовтого
Фото: Python Maps

Далі дослідники склали рейтинг країн під час розбивки дорожніх мереж. З'ясувалося, що Китай є лідером за кількістю основних доріг, за ним у рейтингу йдуть США та Мексика.

Якщо поглянути на карту світових доріг, можна помітити, що Північна Америка світиться біло-жовтим відтінком, Мексика — переважно червоного кольору, більшість Європи — підсвічені білим, жовтим та червоним, а в Африці та Австралії великі смуги взагалі не мають кольору завдяки великим ділянкам без доріг, як пустелі.

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В Африці та Австралії великі смуги взагалі не мають кольору через великі ділянки без доріг
Фото: Python Maps

Країни з найбільшою кількістю доріг

  • США 14,34%
  • Китай 7,92%
  • Індія 4,87%
  • Мексика 3,43%
  • Аргентина 3,25%
  • Бразилія 3,15%
  • Росія 2,88%
  • Австралія 2,87%
  • Німеччина 2,61%
  • Франція 2,42%

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найстаріше місто, що збереглося на Землі.