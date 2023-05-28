Мовчазні спостерігачі історії. Вчені назвали найстаріше місто, що збереглося на Землі

У новому дослідженні вчені назвали список найстаріших міст у світі, які все ще населені людьми.

Related video

За 4,5 мільярдів років на Землі було зведено мільйони міст, проте далеко не всі з них змогли вистояти й зберегтися досі. Якщо запитати себе: яке найстаріше місто на Землі з тих, що збереглися? Відповідь буде не така вже й проста, пише IFLScience.

Дослідники зазначають, що на титул найстарішого міста на планеті можуть претендувати одразу кілька міст, і майже всі вони знаходяться на Близькому сході.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Єрихон

Це місце відоме своєю сумною війною у Старому Завіті, якої, ймовірно, не було насправді. Саме Єрихон, як правило, вважають найстарішим містом, яке все ще стоїть. Археологічні дані свідчать, що цей район був місцем численних послідовних поселень протягом останніх тисячоліть. Дослідники припускають, що деякі частини міста та його знамениті стіни були зведені вперше близько 9 000 років до нашої ери.

Втім, важливо розуміти, що йдеться не про сучасний Єрихон, розташований на західному березі Палестини. Насправді дослідники говорять про давню частину Єрихону, яка сьогодні відома як Телль-ес-Султан, і розташована приблизно за 2 кілометри на північ від сучасного центру міста.

Дослідники також зазначають, що досі точаться суперечки про те, чи можна вважати це місце постійно заселеним, однак так чи інакше Єрихон насправді може претендувати на титул "найстарішого міста на Землі".

Дамаск

Ще одним претендентом на титул найстарішого може бути Дамаск. Археологічні розкопки вказують на те, що його стіни вперше було зведено близько 9000 років до нашої ери. Однак деякі дослідники вважають, що люди не селилися на території сучасного Дамаска приблизно через 6 000 років.

Алеппо

Це місто стало синонімом війни, що триває у Сирії, проте воно також має тривалу і захопливу історію. Археологічні дані свідчать, що Алеппо міг бути заселений із 6 000 до нашої ери.

Дослідники зазначають, що насправді процвітати це місто почало під час Золотого віку Шовкового шляху з 12 до початку 15 століття нашої ери.

Алеппо може претендувати на титул "найстарішого міста на Землі" Фото: Shutterstock

Файюм

Ще одним претендентом на титул "найстарішого міста на Землі" вважається місто Файюм в Єгипті. Спочатку його стіни були зведені стародавніми єгиптянами як Шедет. Відомо, що через одержимість місцевого поселення богом-крокодилом Собеком греки назвали його "Крокодилополіс".

Файюм розташований приблизно за 130 кілометрів на південь від сучасної столиці, Каїра. Археологічні знахідки, зокрема кераміка та споруди, свідчать про те, що люди жили тут приблизно з 5 500 року до нашої ери, що робить його одним із найстаріших поселень у Єгипті та світі.

Раніше Фокус писав про те, що пекло на Землі існує, і воно знаходиться в Росії: температура в цій точці досягає -71,2°C.