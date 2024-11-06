Метр в высоту и с хвостом, как у утки: на пляже Австралии заметили птицу, которой тут не место

Пингвин преодолел 3400 километров, и это самое длинное путешествие, когда-либо зарегистрированное для этого вида.

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Австралия является домом для невероятного количества живых существ: здесь можно повстречаться с многими животными, от кенгуру до коал. Но южный континент вовсе не является домом для императорских пингвинов, по крайней мере, мы так считали ранее, пишет Daily Mail.

Но серферы на Южном побережье Австралии неожиданно наткнулись на нечто необычное: огромная морская птица поднялась из воды и показалась на пляже. По словам одного из серферов, Аарона Фаулера, перед ними был императорский пингвин, высота которого достигала одного метра, а хвост был торчащим, как у утки. Очевидцы рассказывают, что морская птица появилась из волн, а затем встала и поковыляла на пляж.

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Подобная встреча, весьма любопытна, так как императорские пингвины не живут в Австралии. Ученые предполагают, что морская птица, вероятно, прибыла на пляж из своего дома в Антарктиде — фактически, пингвин преодолел расстояние более чем в 3400 километров. Если это так, это самое длинное путешествие, когда-либо зарегистрированное для этого вида. Более того, это также самая северная точка в истории, куда императорский пингвин когда-либо добирался в дикой природе.

Очевидцы рассказывают, что императорский пингвин, оказавшись на пляже, пытался скользнуть на животе, полагая, что вокруг снег, но лишь уткнулся головой в песок. После этого птица поднялась, отряхнулась и продолжила свой путь.

Императорский пингвин известен как "гигант мира пингвинов", взрослые самцы достигают высоты 1,4 метра. Известно, что вид размножается южнее всех видов пингвинов, образуя большие колонии на морском люду, окружающем Антарктиду. По словам исследователей из Британской арктической службы, императорские птицы могут быть единственными птицами в мире, которые никогда не ступали на землю и даже не размножались на замерзшем море.

На пляже в Австралии неожиданно появился императорский пингвин Фото: DBCA

Императорские пингвины также считаются настоящими арктическими птицами, а потому их так редко можно увидеть в субантарктических водах. В результате доктор Белинда Кэннелл, научный сотрудник Университета Западной Австралии, считает, что появление морской птицы на пляже в Австралии может быть самым северным путешествием императорского пингвина в истории.

Исследователи годами отслеживают перемещение пингвинов в океане и никогда не наблюдали, чтобы они забирались так далеко. Самое дальнее северное направление, на которое они уходят от Антарктиды, составляет около 50 градусов южной широты, а Оушен-Бич — 35 градусов южной, то есть намного севернее, чем они когда-либо отслеживали молодых пингвинов из Антарктиды.

Ученые считают, что на австралийском пляже оказался детеныш императорского пингвина, которому, вероятно, меньше года. Обычно они проводят в море от 3 до 5 лет, а затем возвращаются в свою родную колонию для размножения.

Как правило, во время миграции пингвины следуют определенным течениям, где можно найти множество различных видов пищи. Ученые полагают, что пингвин мог оказаться на пляже в Австралии из-за того, что течения, которыми пользуются морские птицы, имели тенденцию быть немного севернее в сторону континента, чем обычно.

Сейчас о пингвине заботятся зарегистрированные опекуны диких животных. Остается неясным, останется ли он в Австралии или вернется домой в Антарктиду.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, как и когда пингвины развили свои удивительные крылья.