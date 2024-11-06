Метр заввишки й з хвостом, як у качки: на пляжі Австралії помітили птаха, якому тут не місце

Пінгвін подолав 3400 кілометрів, і це найдовша подорож, коли-небудь зареєстрована для цього виду.

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Австралія є домівкою для неймовірної кількості живих істот: тут можна зустрітися з багатьма тваринами, від кенгуру до коал. Але південний континент зовсім не є домівкою для імператорських пінгвінів принаймні ми так вважали раніше, пише Daily Mail.

Але серфери на Південному узбережжі Австралії несподівано натрапили на дещо незвичне: величезний морський птах піднявся з води й з'явився на пляжі. За словами одного із серферів, Аарона Фаулера, перед ними був імператорський пінгвін, висота якого сягала одного метра, а хвіст стирчав, як у качки. Очевидці розповідають, що морський птах з'явився з хвиль, а потім встав і пошкандибав на пляж.

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Така зустріч вельми цікава, оскільки імператорські пінгвіни не живуть в Австралії. Вчені припускають, що морський птах, імовірно, прибув на пляж зі свого будинку в Антарктиді — фактично, пінгвін подолав відстань більш ніж у 3400 кілометрів. Якщо це так, це найдовша подорож, коли-небудь зареєстрована для цього виду. Ба більше, це також найпівнічніша точка в історії, куди імператорський пінгвін коли-небудь добирався в дикій природі.

Очевидці розповідають, що імператорський пінгвін, опинившись на пляжі, намагався ковзнути на животі, вважаючи, що навколо сніг, але лише уткнувся головою в пісок. Після цього птах піднявся, обтрусився і продовжив свій шлях.

Імператорський пінгвін відомий як "гігант світу пінгвінів", дорослі самці досягають висоти 1,4 метра. Відомо, що вид розмножується південніше за всі види пінгвінів, утворюючи великі колонії на морському люду, що оточує Антарктиду. За словами дослідників із Британської арктичної служби, імператорські птахи можуть бути єдиними птахами у світі, які ніколи не ступали на землю і навіть не розмножувалися на замерзлому морі.

На пляжі в Австралії несподівано з'явився імператорський пінгвін Фото: DBCA

Імператорські пінгвіни також вважаються справжніми арктичними птахами, а тому їх так рідко можна побачити в субантарктичних водах. У результаті докторка Белінда Кеннелл, науковий співробітник Університету Західної Австралії, вважає, що поява морського птаха на пляжі в Австралії може бути найпівнічнішою подорожжю імператорського пінгвіна в історії.

Дослідники роками відстежують переміщення пінгвінів в океані та ніколи не спостерігали, щоб вони забиралися так далеко. Найдальший північний напрямок, на який вони йдуть від Антарктиди, становить близько 50 градусів південної широти, а Оушен-Біч — 35 градусів південної, тобто набагато північніше, ніж вони коли-небудь відстежували молодих пінгвінів з Антарктиди.

Учені вважають, що на австралійському пляжі опинилося дитинча імператорського пінгвіна, якому, ймовірно, менш як рік. Зазвичай вони проводять у морі від 3 до 5 років, а потім повертаються у свою рідну колонію для розмноження.

Як правило, під час міграції пінгвіни слідують певним течіям, де можна знайти безліч різних видів їжі. Вчені вважають, що пінгвін міг опинитися на пляжі в Австралії через те, що течії, якими користуються морські птахи, мали тенденцію бути трохи північнішими в бік континенту, ніж зазвичай.

Зараз про пінгвіна піклуються зареєстровані опікуни диких тварин. Залишається незрозумілим, чи залишиться він в Австралії, чи повернеться додому в Антарктиду.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як і коли пінгвіни розвинули свої дивовижні крила.