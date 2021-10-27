Вулкани занурили Антарктиду у вогняне пекло близько 75 млн років тому, – вчені

Це відкриття розширює знання виникнення лісових пожеж у крейдовому періоді, показуючи, що такі епізоди були частішими, ніж передбачалося раніше.

Згідно з дослідженням міжнародної групи вчених, 75 млн років тому Антарктида була охоплена лісовими пожежами. Такого висновку експерти дійшли, виявивши скам'янілі рослини зі слідами деревного вугілля, що належать до того часу, коли динозаври ще ходили по Землі, пише Remo news.

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Колись густі ліси на острові Джеймс Росс були спалені під час верхньої крейди (другий відділ крейдової системи, датований від 100 до 66 млн. років тому). На думку експертів, головною причиною цієї події могла бути вулканічна активність, спричинена тектонічними процесами.

Острів Джеймс Росс — острів вулканічного походження, розташований поруч із західним краєм Антарктичного півострова.

Як припускають учені, фрагменти деревного вугілля є згорілими голонасінними деревами — групою рослин, що включає хвойні дерева, саговники, гінкго та гнітоподібні.

Лісові пожежі крейдового періоду були глобальною подією, яка охопила майже всі континенти, проте нове дослідження вчених показує, що ці пожежі сягали півдня аж до Антарктиди.

[ + – ] Скам'янілий шматок деревного вугілля поруч із монетою

Мільйони років тому Антарктида була справжнім лісовим раєм. Вона мала багато квітучої рослинності, проте вулкани перетворили цей рай на непридатне для життя пекло.

Провідна авторка дослідження та палеобіологиня із Федерального університету Пернамбуку в Ресіфі (Бразилія) Флавіана Хорхе де Ліма зазначила, що це відкриття розширює знання про виникнення лісових пожеж у крейдовому періоді, показуючи, що такі епізоди були поширенішими, ніж передбачалося раніше.

Скам'янілі зразки аналізували під стереомікроскопом — оптичним мікроскопом, що працює за принципом відбитого від досліджуваного об'єкта світла. З його допомогою вчені змогли заглянути глибоко всередину скам'янілих рослин і знайти підтвердження того, що зразки були обвуглені.

"Під час крейдового періоду в Антарктиді спостерігалася інтенсивна вулканічна активність, викликана тектонічними процесами. Про це свідчить наявність скам'янілостей у пластах, пов'язаних із випаданням попелу. Цілком імовірно, що ця вулканічна активність призводила до палеопожеж, у результаті яких утворювався деревне вугілля", — підсумували дослідники.