Гнів із надр Землі. Вчені розкрили причину краху династій у Китаї за останні 2 тис. років

Згідно з дослідженням, виверження вулканів могли сприяти краху династій у Китаї за останні 2000 років, тимчасово охолодивши клімат і позначившись на сільському господарстві.

У новому дослідженні вчені з університету Ратгерського в штаті Нью-Джерсі відновили магнітуду 156 вивержень вулканів, починаючи з 1 року н.е. по 1915, вивчивши підвищений рівень сульфатів у крижаних кернах із Гренландії й Антарктиди. Вони також проаналізували історію 68 китайських династій і досліджували війни, які трапилися на території країни в період між 850 та 1911 роками, повідомляє Forbes.

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"Нам уперше вдалося підтвердити той факт, що крах династій у Китаї за останні 2000 років був вірогіднішим у роки після вивержень вулканів", — каже Алан Робок із Ратгерського університету.

Зміна клімату через виверження

У результаті виверження вулканів у верхні шари атмосфери може потрапити мільйони тонн діоксиду сірки, які утворюють величезні хмари сірчаної кислоти, а ті, у свою чергу, відображають сонячне світло, і в результаті знижується середня температура на поверхні планети на багато років після виверження. Холодніший клімат призводить до появи слабших мусонів, і випадає менша кількість опадів на території Азії.

За словами вчених, це могло стати причиною наступних подій:

Клімат став прохолоднішим;

Скорочення опадів призвело до частих посух;

Це, у свою чергу, призвело до загибелі худоби;

Також посилилася деградація сільськогосподарських земель;

Урожаї стали більше страждати від сільськогосподарських шкідників.

[ + – ] Виверження вулкана Тунґурауа в Еквадорі у 2016 році Фото: trump-elections

"Якщо додати сюди війни та військові конфлікти, то ймовірність падіння правлячої династії вірогідніша. З іншого боку, саме проблеми з урожаєм могли стати причиною цих конфліктів, і це також збільшувало шанс на швидкий крах династії", — кажуть учені.

Учені кажуть, що навіть невеликі виверження могли стати причиною краху династій, коли на момент кліматичної зміни політична та соціально-економічна напруга в суспільстві була на високому рівні. А справді великі виверження могли призвести до краху династій навіть без такого "підготовленого ґрунту".

Звичайно, вчені не виключають впливу на крах династій і таких додаткових факторів, як погане управління та корупція.

Майбутні виверження вулканів можуть стати причиною таких подій

За результатами дослідження, вчені говорять про необхідність бути готовими до вивержень вулканів у майбутньому, особливо в країнах із невисоким рівнем доходу населення та обмеженим доступом до ресурсів. Виверження вулканів у минулому та на початку цього століття були меншими, ніж багато вивержень за часів імператорського Китаю, кажуть учені.

Проте помірні виверження, можливо, сприяли посусі в африканському регіоні Сахель – це саванний регіон, який є переходом між Сахарою на півночі та родючими землями на півдні. У 1970–1990-х роках посухи спричинили загибель близько 250 000 осіб та появу 10 млн біженців у цьому економічно нестабільному регіоні.

Учені стверджують, що майбутні великі виверження вулканів у поєднанні із сучасною зміною клімату можуть серйозно вплинути на сільське господарство в деяких із найгустонаселеніших і найбільш економічно нестабільних регіонів Землі.

Нагадуємо, що за словами вчених, 75 млн років тому вулкани занурили Антарктиду в вогняне пекло.