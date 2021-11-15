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Археологи обнаружили в Канаде старейшую английскую монету времен правления Генриха VII

Юлия Чайка
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серебрянные монеты, стол, фото

Исследователи предположили несколько версий того, как эта монета могла оказаться в Канаде.

В ходе своих недавних раскопок археологи обнаружили в Ньюфаундленде самую древнюю английскую монету, когда-либо найденную не только в Канаде, но и, возможно, во всей Северной Америке, пишет Smithsonian Magazine.

Работая на месте бывшей английской колонии, команда раскопала редкую монету в 2 пенни — полгроут, которая была отчеканена более 520 лет назад, между 1493 и 1499 годами. Монета датируется правлением первого короля Англии из династии Тюдоров Генриха VII, который правил с 1485 по 1509 год. Она была обнаружена в исторической Бухте Капидс, где английский купец Джон Гай основал колонию в 1610 году.

"Некоторые артефакты важны тем, что они рассказывают нам о месте раскопок, другие же тем, что они пробуждают воображение. Обнаруженная нами монета определенно относится к числу последних. Невозможно не удивляться тому, какой путь проделал этот полгроут, и через сколько рук он прошел с момента чеканки и до того, как был потерян в бухте где-то в начале XVII-го века", — рассказал главный археолог Уильям Гилберт, который обнаружил это место в 1995 году и продолжает вести здесь раскопки.

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Лучше сохранившийся пример полгроута.

Гилберт показал недавно найденную монету бывшему куратору Музея Банка Канады, который помог установить подлинность находки. Как оказалось, серебряная монета была отчеканена в Кентербери — древнем городе на юго-востоке Англии, примерно в середине правления Генриха VII.

Ранее самой старой английской монетой, найденной в стране, был серебряный гроут (монеты в 4 пенса), отчеканенный во время правления внучки Генриха, Елизаветы I, в 1560 или 1561 году, и обнаруженная в Бухте Капидс в 2001 году.

Среди других странных английских монет, найденных на континенте, — гроут 1558 года, захороненный на острове Ричмонд в штате Мэн (США) около 1628 года, и серебряная монета 1560 года, найденная в Джеймстауне, штат Вирджиния.

Кто именно оставил монету в Бухте Капидс, до сих пор остается загадкой. Гилберт утверждает, что один из поселенцев бухты уронил полгроут, когда строился оплот форта. Монету нашли в нескольких метрах от столба, который был частью фундамента укрепления.

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Уильям Гилберт с найденной монетой.

"Я полагаю, что, скорее всего, монету обронил Джон Гай или один из первых колонистов во время строительства осенью 1610 года", — добавил Гилберт.

Учитывая, что полгроут примерно на 60 лет старше серебряного гроута, найденного в бухте в 2001 году, также не исключено, что он был потерян до прибытия колонистов, возможно, одним из первых исследователей Канады.

"Что интересно, найденная монета была отчеканена примерно в то время, когда Джон Кабот прибыл в Англию в 1495 году", — подчеркнул Гилберт.

Анализ монеты продолжается, однако исследователи надеются выставить ее в Бухте Капидс к туристическому сезону 2022 года.