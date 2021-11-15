Археологи виявили в Канаді найстарішу англійську монету часів правління Генріха VII
Дослідники припустили кілька версій того, як ця монета могла опинитися в Канаді.
У ході своїх недавніх розкопок археологи виявили в Ньюфаундленді найдавнішу англійську монету, яка коли-небудь була знайдена не тільки в Канаді, а й, можливо, у всій Північній Америці, пише Smithsonian Magazine.
Працюючи на місці колишньої англійської колонії, команда розкопала рідкісну монету в 2 пенні, півгроут, яка була викарбувана понад 520 років тому, між 1493 та 1499 роками. Монета датується правлінням першого короля Англії з династії Тюдорів Генріха VII, який правив із 1485 до 1509 року. Вона була виявлена в історичній Бухті Капідс, де англійський купець Джон Гай заснував колонію в 1610 році.
"Деякі артефакти важливі тим, що вони розповідають нам про місце розкопок, інші ж тим, що вони пробуджують уяву. Виявлена нами монета безумовно належить до останніх. Неможливо не дивуватися тому, який шлях пройшов цей півгроут, і через скільки рук він пройшов із моменту карбування й до того, як його було втрачено в бухті десь на початку XVII століття", — розповів головний археолог Вільям Гілберт, який виявив це місце в 1995 році та продовжує вести тут розкопки.
Гілберт показав недавно знайдену монету колишньому куратору Музею Банку Канади, який допоміг встановити справжність знахідки. Як виявилося, срібна монета була викарбувана в Кентербері — стародавньому місті на південному сході Англії, приблизно в середині правління Генріха VII.
Раніше найстарішою англійською монетою, знайденою в країні, був срібний гроут (монета в 4 пенси), викарбуваний під час правління внучки Генріха, Єлизавети I, у 1560 або 1561, і виявлена в Бухті Капідс у 2001 році.
Серед інших дивних англійських монет, знайдених на континенті, — гроут 1558, похований на острові Річмонд у штаті Мен (США) близько 1628 року, і срібна монета 1560 року, знайдена в Джеймстауні, штат Вірджинія.
Хто саме залишив монету в Бухті Капідс, досі залишається загадкою. Гілберт стверджує, що один із поселенців бухти впустив півгроут, коли будувався оплот форту. Монету знайшли за кілька метрів від стовпа, який був частиною фундаменту укріплення.
"Я вважаю, що, швидше за все, монету впустив Джон Гай або один із перших колоністів під час будівництва восени 1610 року", — додав Гілберт.
Враховуючи, що півгроут приблизно на 60 років старший за срібний гроут, знайдений у бухті у 2001 році, також не виключено, що його було втрачено до прибуття колоністів, можливо, одним із перших дослідників Канади.
"Що цікаво, знайдена монета була викарбувана приблизно в той час, коли Джон Кабот прибув до Англії 1495 року", — наголосив Гілберт.
Аналіз монети триває, проте дослідники сподіваються виставити її в Бухті Капідс до туристичного сезону 2022 року.