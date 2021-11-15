Археологи виявили в Канаді найстарішу англійську монету часів правління Генріха VII

Дослідники припустили кілька версій того, як ця монета могла опинитися в Канаді.

У ході своїх недавніх розкопок археологи виявили в Ньюфаундленді найдавнішу англійську монету, яка коли-небудь була знайдена не тільки в Канаді, а й, можливо, у всій Північній Америці, пише Smithsonian Magazine.

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Працюючи на місці колишньої англійської колонії, команда розкопала рідкісну монету в 2 пенні, півгроут, яка була викарбувана понад 520 років тому, між 1493 та 1499 роками. Монета датується правлінням першого короля Англії з династії Тюдорів Генріха VII, який правив із 1485 до 1509 року. Вона була виявлена в історичній Бухті Капідс, де англійський купець Джон Гай заснував колонію в 1610 році.

"Деякі артефакти важливі тим, що вони розповідають нам про місце розкопок, інші ж тим, що вони пробуджують уяву. Виявлена нами монета безумовно належить до останніх. Неможливо не дивуватися тому, який шлях пройшов цей півгроут, і через скільки рук він пройшов із моменту карбування й до того, як його було втрачено в бухті десь на початку XVII століття", — розповів головний археолог Вільям Гілберт, який виявив це місце в 1995 році та продовжує вести тут розкопки.

[ + – ] Приклад півгроута, який зберігся краще

Гілберт показав недавно знайдену монету колишньому куратору Музею Банку Канади, який допоміг встановити справжність знахідки. Як виявилося, срібна монета була викарбувана в Кентербері — стародавньому місті на південному сході Англії, приблизно в середині правління Генріха VII.

Раніше найстарішою англійською монетою, знайденою в країні, був срібний гроут (монета в 4 пенси), викарбуваний під час правління внучки Генріха, Єлизавети I, у 1560 або 1561, і виявлена в Бухті Капідс у 2001 році.

Серед інших дивних англійських монет, знайдених на континенті, — гроут 1558, похований на острові Річмонд у штаті Мен (США) близько 1628 року, і срібна монета 1560 року, знайдена в Джеймстауні, штат Вірджинія.

Хто саме залишив монету в Бухті Капідс, досі залишається загадкою. Гілберт стверджує, що один із поселенців бухти впустив півгроут, коли будувався оплот форту. Монету знайшли за кілька метрів від стовпа, який був частиною фундаменту укріплення.

[ + – ] Вільям Гілберт зі знайденою монетою.

"Я вважаю, що, швидше за все, монету впустив Джон Гай або один із перших колоністів під час будівництва восени 1610 року", — додав Гілберт.

Враховуючи, що півгроут приблизно на 60 років старший за срібний гроут, знайдений у бухті у 2001 році, також не виключено, що його було втрачено до прибуття колоністів, можливо, одним із перших дослідників Канади.

"Що цікаво, знайдена монета була викарбувана приблизно в той час, коли Джон Кабот прибув до Англії 1495 року", — наголосив Гілберт.

Аналіз монети триває, проте дослідники сподіваються виставити її в Бухті Капідс до туристичного сезону 2022 року.