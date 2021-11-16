Чудесное исцеление. Найден второй человек в мире, чей иммунитет самостоятельно победил ВИЧ

Исследователи говорят, что не могут найти и следа ВИЧ-инфекции в организме двух уникальных пациентов.

Ученые из Массачусетса обнаружили второго человека в мире, который полностью победил ВИЧ без помощи противовирусных препаратов или трансплантации костного мозга. Об этом сообщает Gizmodo.

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Авторы нового исследования, опубликованного в Annals of Internal Medicine, описывают случай с жительницей США, которую называют Эсперанса. Ее иммунитет каким-то образом полностью уничтожил ВИЧ. Новые данные дают больше надежды на то, что ВИЧ все же излечим.

Ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета и других медицинских институтов на протяжении многих лет изучают группу пациентов с ВИЧ, называемую "элитными контроллерами". Иммунная система у этих пациентов достаточно эффективно контролирует ВИЧ без антиретровирусной терапии (АРТ), стандартного курса лечения.

Большинство инфицированных людей нуждаются в АРТ, чтобы предотвращать массовое размножение вируса внутри определенных иммунных клеток. В противном случае вирус разрушает иммунную систему, вызывая клиническое состояние под названием СПИД.

Несмотря на то, что такая терапия может снизить уровень ВИЧ-инфекции до минимальной степени, чтобы пациент не был заразен, вирус все еще может избегать полного уничтожения. Зачастую, если человек прекращает терапию (или вирус становится устойчивым к лекарства) болезнь возвращается снова. С другой стороны, "элитные контроллеры" похоже вообще не нуждаются в терапии – их организм самостоятельно поддерживает вирусную нагрузку на низком уровне.

В августе 2020 года группа нашла пациентку из группы "элитных контроллеров", которая не только сама справилась с инфекцией, но и полностью ее уничтожила. Ученым не удалось найти никаких следов вируса в более чем 1 млрд клеток крови, взятых у пациенты, даже с использование новейшего оборудования.

Ранее были зарегистрированы случаи, когда пациентам удавалось победить ВИЧ, но лишь после трансплантации костного мозга. По словам ученых, трансплантация костного мозга эффективно заменяет иммунную систему пациента на донорскую. Двое пациентов справились с ВИЧ, когда им был трансплантирован костный мозг от людей с редкой генетической мутацией, которая дает частичную защиту от ВИЧ-инфекции. Также встречались случаи, когда уровень вируса оставался на низком уровне даже после прекращения приема АРТ пациентами.

Но найденная пациента из Сан-Франциско является уникальной, поскольку она никогда не проходила никакого лечения. Исследователи предположили, что возможно, смогут найти других таких же пациентов, и оказались правы.

В новом исследовании ученые задокументировали второй случай "чудесного исцеления" пациента Эсперанса. Как и в первом случае, группе не удалось найти хоть какое-то количество вируса в более чем 2 млрд клеток крови и тканей, собранных у женщины.

"Эти два случая действительно говорят о том, что наши усилия по поиску лекарства от ВИЧ-инфекции не являются недостижимыми. Если мы узнаем, как работает естественный иммунитет к вирусу, мы сможем его воспроизвести", – подытожил автор исследования Сюй Юй.