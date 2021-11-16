Чудове лікування. Знайдено другу людину в світі, чий імунітет самостійно переміг ВІЛ

Дослідники кажуть, що не можуть знайти сліду ВІЛ-інфекції в організмі двох унікальних пацієнтів.

Учені з Массачусетсу зафіксували другу людину в світі, яка повністю перемогла ВІЛ без допомоги противірусних препаратів або трансплантації кісткового мозку. Про це повідомляє Gizmodo.

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Автори нового дослідження, опублікованого в Annals of Internal Medicine, описують випадок із мешканкою США, яку називають Есперанса. Її імунітет якимось чином повністю знищив ВІЛ. Нові дані дають більше надії на те, що ВІЛ все ж таки вилікуємо.

Учені з Массачусетського технологічного інституту та Гарвардського університету й інших медичних інститутів протягом багатьох років вивчають групу пацієнтів із ВІЛ, яку називають "елітними контролерами". Імунна система цих пацієнтів досить ефективно контролює ВІЛ без антиретровірусної терапії (АРТ), стандартного курсу лікування.

Більшість інфікованих людей потребують АРТ, щоб запобігати масовому розмноженню вірусу всередині певних імунних клітин. В іншому випадку вірус руйнує імунну систему, викликаючи клінічний стан під назвою СНІД.

Незважаючи на те, що така терапія може знизити рівень ВІЛ-інфекції до мінімального ступеня, щоб пацієнт не був заразним, вірус усе ще може уникати повного знищення. Найчастіше, якщо людина припиняє терапію (або вірус стає стійким до ліків), хвороба повертається знову. З іншого боку, "елітні контролери" схоже взагалі не потребують терапії — їхній організм самостійно підтримує вірусне навантаження на низькому рівні.

У серпні 2020 року група знайшла пацієнтку з групи "елітних контролерів", яка не тільки сама впоралася з інфекцією, а й її повністю знищила. Ученим не вдалося знайти жодних слідів вірусу в більш ніж 1 млрд клітин крові, взятих у пацієнтів, навіть з використанням нового обладнання.

Раніше було зареєстровано випадки, коли пацієнтам вдавалося перемогти ВІЛ, але лише після трансплантації кісткового мозку. За словами вчених, трансплантація кісткового мозку ефективно замінює імунну систему пацієнта на донорську. Двоє пацієнтів впоралися з ВІЛ, коли їм трансплантували кістковий мозок від людей з рідкісною генетичною мутацією, яка дає частковий захист від ВІЛ-інфекції. Також траплялися випадки, коли рівень вірусу залишався на низькому рівні навіть після припинення прийому АРТ пацієнтами.

Але знайдена пацієнтка із Сан-Франциско є унікальною, оскільки вона ніколи не проходила жодного лікування. Дослідники припустили, що можливо, зможуть знайти інших таких самих пацієнтів, і мали рацію.

У новому дослідженні вчені задокументували другий випадок "чудесного зцілення" пацієнта Есперанса. Як і в першому випадку, групі не вдалося знайти хоч якусь кількість вірусу в понад 2 млрд клітин крові та тканин, зібраних у жінки.

"Ці два випадки дійсно говорять про те, що наші зусилля щодо пошуку ліків від ВІЛ-інфекції не є недосяжними. Якщо ми дізнаємося, як працює природний імунітет до вірусу, ми зможемо його відтворити", — підсумував автор дослідження Сюй Юй.