Исследователи объяснили, почему перед глазами появляются "летающие мушки"

Несмотря на такое название, насекомые тут ни при чем. На самом деле "летающими мушками" могут быть кусочки ткани, эритроциты или сгустки белка, плавающие в стекловидном теле глаза.

Многие люди хотя бы раз в жизни испытывали нечто, известное как "черточки в глазах" или "мушки". Такое явление могут видеть все, однако намного чаще, около 76%, его наблюдают люди с различными нарушениями зрения, пишет IFLS.

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Эти "черточки" выглядят как движущиеся структуры, похожие на маленьких червячков, которые иногда появляются в поле зрения, если смотреть на что-то яркое и однородное, например, на небо, снег или белый экран.

[ + – ] Так выглядят "черточки" перед глазами

У этого явления есть научное обозначение — muscae volitantes или же "летающие мушки". Однако несмотря на такое название, насекомые тут ни при чем.

На самом же деле, как объясняют ученые, этими странными структурами могут быть кусочки ткани, эритроциты или же сгустки белка, плавающие в стекловидном теле — гелеподобное вещество между хрусталиком и сетчаткой, которое поддерживает форму глаза.

Свет проникает в глаз через хрусталик и активирует определенные клетки сетчатки, но когда "мушки" перемещаются по стекловидному телу, они отбрасывают тени на сетчатку, создавая необычные изображения.

[ + – ] Схема строения глазного яблока

В большинстве случаев о плавающих "черточках" не стоит беспокоиться. Однако иногда, когда их количество неожиданно увеличивается и сопровождается другими странностями со зрением такими, как вспышки света, размытость, потеря периферического зрения, это может указывать на проблему.

Иногда "мушки" могут являться симптомом отрыва стекловидного тела от сетчатки, разрыва сетчатки или аномального роста кровеносных сосудов в глазу. В таких случаях лучше всего обратиться к офтальмологу.

Стоит также отметить, что "мушки" могут наблюдаться в любом возрасте, однако обычно они происходят между 50 и 75 годами. Возраст, близорукость, травмы глаз, операция по удалению катаракты, диабетическая ретинопатия, отслойка стекловидного тела также могут быть причинами появления плавающих "черточек".