Дослідники пояснили, чому перед очима з'являються "мушки, що літають"

Попри таку назву, комахи тут ні до чого. Насправді "мушками, що літають" можуть бути шматочки тканини, еритроцити або згустки білка, що плавають у склоподібному тілі ока

Багато людей хоча б раз у житті відчували щось, відоме як "риски в очах" чи "мушки". Таке явище можуть бачити всі, проте набагато частіше, близько 76% його спостерігають люди з різними порушеннями зору, пише IFLS.

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Ці "риски" виглядають як структури, що рухаються, схожі на маленьких черв'ячків, які іноді з'являються в полі зору, якщо дивитися на щось яскраве і однорідне, наприклад, на небо, сніг або білий екран.

[ + – ] Так виглядають "риски" перед очима

У цього явища є наукове позначення — muscae volitantes або "мушки, що літають". Однак, попри таку назву, комахи тут ні до чого.

Насправді ж, як пояснюють учені, цими дивними структурами можуть бути шматочки тканини, еритроцити або згустки білка, що плавають у склоподібному тілі — гелеподібна речовина між кришталиком та сітківкою, яка підтримує форму ока.

Світло проникає в око через кришталик і активує певні клітини сітківки, але коли "мушки" переміщаються по склоподібному тілу, вони відкидають тіні на сітківку, створюючи незвичайні зображення.

[ + – ] Схема будови очного яблука

У більшості випадків про такі "рисочки" не варто турбуватися. Однак, іноді, коли їхня кількість несподівано збільшується та супроводжується іншими дивинами із зором такими, як спалахи світла, розмитість, втрата периферичного зору, це може вказувати на проблему.

Іноді мушки можуть бути симптомом відриву склоподібного тіла від сітківки, розриву сітківки або аномального зростання кровоносних судин в оці. У таких випадках найкраще звернутися до офтальмолога.

Варто також зазначити, що "мушки" можуть спостерігатися в будь-якому віці, проте зазвичай вони відбуваються між 50 та 75 роками. Вік, короткозорість, травми очей, операція з видалення катаракти, діабетична ретинопатія, відшарування склоподібного тіла також можуть бути причинами появи "рисок".