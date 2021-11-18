Корни уходят на 40 метров в скалу: найдено неизвестное растение на священной горе в Австралии

Ботаники открыли новый вид инжира, который растет на скале Улуру, священном месте для аборигенов Австралии.

Ученые дали название новому виду растений — Ficus desertorum, или пустынный инжир. Раньше считалось, что это растение относится к другому виду, распространенному в Австралии, сообщает ScienceAlert.

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Исследователи из Национального гербария Нового Южного Уэльса в Австралии выяснили, что у нового вида растений листья более гладкие, более узкие и намного толще, чем у его "родственников".

"Мы тщательно изучили разные растения и пришли к выводу, что Ficus desertorum морфологически отличается от других видов инжира", — говорит ботаник Рассел Барретт.

Подобные растения играют важную роль в жизни коренных жителей Австралии. За их повреждение раньше могли даже покарать смертью, говорит Барретт.

Ученые сначала хотели использовать для названия нового вида какое-нибудь слово, означающее это растение у коренных народов, но выяснилось, что этих слов слишком много. Поэтому было принято решение назвать этот вид растения именно Ficus desertorum.

По словам ученых, это вид распространен и в других частях Центральной Австралии, а не только на скале Улуру.

[ + – ] Ficus desertorum или пустынный инжир Фото: ScienceAlert

Длинные корни

"То, что мы нашли новый вид именно здесь – это само по себе удивительно, ведь инжир имеет длинные корни, но здесь он превзошел сам себя", — говорит Барретт.

По словам ученого, чтобы добраться до воды, корни протянулись сквозь трещины в скале на глубину 40 метров. Около 750 видов инжира растет на Земле, из них около 2/3 растет в Азии, Австралии и Океании.

"Австралийский инжир служил в прошлом для местных аборигенов спасительной пищей в пустынных условиях", — говорит Барретт, — "но именно из-за этих условий достаточно трудно провести "инвентаризацию" всех растений региона".

Растение нужно беречь

По словам ботаника, нужно уделить особое внимание охране нового вида растений.

"Несмотря на широкую географию распространения, это вид растет небольшими группами, поэтому изменение климата или пожару могут представлять для него угрозу", — говорит Барретт.

[ + – ] Скала Улуру Фото: wikipedia

Скала Улуру

Образовалась примерно 680 млн лет назад

Входит в Национальный парк Улуру — Ката-Тьюта, площадью 1300 кв.км

Длина — 3,6 км

Ширина – примерно 3 км

Высота — 348 м

Является священной для местных аборигенов.