Коріння сягає 40 метрів у скелю: знайдено невідому рослину на священній горі в Австралії

Ботаніки відкрили новий вид інжиру, який росте на скелі Улуру, священне місце для аборигенів Австралії.

Учені назвали новий вид рослин — Ficus desertorum, або пустельний інжир. Раніше вважалося, що ця рослина належить до іншого виду, поширеного в Австралії, повідомляє ScienceAlert.

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Дослідники з Національного гербарію Нового Південного Уельсу в Австралії з'ясували, що в нового виду рослин листя більш гладке, вужче і набагато товще, ніж у його "родичів".

"Ми ретельно вивчили різні рослини та дійшли висновку, що Ficus desertorum морфологічно відрізняється від інших видів інжиру", — каже ботанік Рассел Барретт.

Подібні рослини відіграють важливу роль у житті корінних жителів Австралії. За їхнє пошкодження раніше могли навіть покарати смертю, каже Барретт.

Учені спочатку хотіли використовувати для назви нового виду якесь слово, що означає цю рослину в корінних народів, але з'ясувалося, що цих слів дуже багато. Тому було ухвалено рішення назвати цей вид рослини саме Ficus desertorum.

За словами вчених, цей вид поширений і в інших частинах Центральної Австралії, а не лише на скелі Улуру.

[ + – ] Ficus desertorum або пустельний інжир Фото: ScienceAlert

Довге коріння

"Те, що ми знайшли новий вид саме тут — це саме собою дивно, адже інжир має довге коріння, але тут він перевершив сам себе", — каже Барретт.

За словами вченого, щоб дістатися до води, коріння простяглося крізь тріщини в скелі на глибину 40 метрів. Приблизно 750 видів інжиру росте Землі, їх майже 2/3 зростає Азії, Австралії та Океанії.

"Австралійський інжир слугував у минулому для місцевих аборигенів рятівною їжею в пустельних умовах", — каже Барретт, — "але саме через ці умови досить важко провести "інвентаризацію" всіх рослин регіону".

Рослину потрібно берегти

За словами ботаніка, потрібно приділити особливу увагу охороні нового виду рослин.

"Незважаючи на широку географію поширення, цей вид росте невеликими групами, тому зміна клімату або пожежі можуть становити для нього загрозу", — каже Барретт.

[ + – ] Скеля Улуру Фото: wikipedia

Скеля Улуру

утворилася приблизно 680 млн років тому;

входить до Національного парку Улуру — Ката-Тьюта, площею 1 300 кв. км;

довжина — 3,6 км;

ширина — приблизно 3 км;

висота — 348 м;

є священною для місцевих аборигенів.