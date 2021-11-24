Пентагон изучит появление НЛО в своем воздушном пространстве (видео)

Одним из таких НЛО, происхождение которого удалось установить "с высокой степенью вероятности", оказался "большой сдувающийся воздушный шар".

Руководство Минобороны США анонсировало создание рабочей группы, которая проверит сообщения об НЛО в определенном участке воздушного пространства. Об этом сообщает BBC.

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Американские специалисты проведут оценку летающих объектов и "устранят все связанные с ними угрозы", заявили представители Пентагона накануне, 23 ноября.

Авторам военного доклада, обнародованного в июне, так и не удалось найти объяснения десяткам зафиксированных случаев появления НЛО. Вместе с тем, они предупредили о потенциальных рисках для национальной безопасности США.

Деятельность новой рабочей группы будет контролировать высшее руководство ВС США и разведки.

"Группа по обнаружению воздушных объектов проведет их идентификацию в воздушном пространстве специального назначения", — отмечается в служебной записке замминистра обороны Кэтлин Хикс высокопоставленному руководству Пентагона.

Будет проводиться поиск и анализ информации разведки и контрразведки и составляться рекомендации о том, какие меры должны быть предприняты.

Министерство обороны США заявляет, что со всей серьезностью рассматривает любую информацию о появлении в воздухе опознанных или неопознанных объектов.

Конгресс США потребовал отчета от Пентагона после многочисленных сообщениях о неопознанных объектах, которые беспорядочно перемещались в американском воздушном пространстве.

В июньском докладе отмечается, что из 144 сообщений об НЛО, которые поступают с 2004 года, было найдено объяснение только одному. Представители Пентагона говорят, что "нет явных признаков" какой-либо инопланетной активности, но вместе с тем не исключают того, что происхождение этих объектов может быть внеземным.

В качестве объяснений говорилось о технологических разработках зарубежных стран, таких как Китай или Россия, об атмосферных явлениях, а также о "разработках секретных программ американских организаций".

Одним из таких НЛО, происхождение которого удалось установить "с высокой степенью вероятности", оказался "большой сдувающийся воздушный шар".

Ранее Фокус сообщал о двух пилотах разных самолетов, которые, по их утверждениям, видели ярко-зеленое НЛО над Канадой. Не исключено, что это был метеорит.