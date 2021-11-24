Пентагон вивчить появу НЛО у своєму повітряному просторі (відео)

Одним із таких НЛО, походження якого вдалося встановити "з високим ступенем ймовірності", виявилася "велика повітряна куля, що здувається".

Керівництво Міноборони США анонсувало створення робочої групи, яка перевірить повідомлення про НЛО у певній ділянці повітряного простору. Про це повідомляє ВВС.

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Американські фахівці проведуть оцінку літальних об'єктів та "усунуть усі пов'язані з ними погрози", заявили представники Пентагону напередодні, 23 листопада.

Авторам військової доповіді, оприлюдненої у червні, так і не вдалося знайти пояснення десяткам зафіксованих випадків появи НЛО. Водночас вони попередили про потенційні ризики для національної безпеки США.

Діяльність нової робочої групи контролюватиме найвище керівництво ПС США та розвідки.

"Група з виявлення повітряних об'єктів проведе їхню ідентифікацію в повітряному просторі спеціального призначення", — наголошується в службовій записці заступника міністра оборони Кетлін Хікс високопоставленому керівництву Пентагону.

Проводитиметься пошук та аналіз інформації розвідки та контррозвідки і складатимуться рекомендації про те, які заходи мають бути вжиті.

Міністерство оборони США заявляє, що з усією серйозністю розглядає будь-яку інформацію про появу в повітрі упізнаних чи непізнаних об'єктів.

Конгрес США вимагав звіту від Пентагону після численних повідомлень про невідомі об'єкти, які безладно переміщалися в американському повітряному просторі.

У червневій доповіді зазначається, що зі 144 повідомлень про НЛО, які надходять з 2004 року, було знайдено пояснення лише одному. Представники Пентагону кажуть, що "немає очевидних ознак" будь-якої інопланетної активності, але водночас не відкидають того, що походження цих об'єктів може бути позаземним.

Як пояснення йшлося про технологічні розробки зарубіжних країн, таких як Китай чи Росія, про атмосферні явища, а також про "розробки секретних програм американських організацій".

Одним із таких НЛО, походження якого вдалося встановити "з високим ступенем ймовірності", виявилася "велика повітряна куля, що здувається".

Раніше Фокус повідомляв про двох пілотів різних літаків, які, за їхніми твердженнями, бачили яскраво-зелене НЛО над Канадою. Не усувають версію про те, що то був метеорит.